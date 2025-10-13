Hamás liberó a los 20 rehenes vivos en Gaza y ya están en Israel: hay tres argentinos

Hamás entregó este lunes a 13 rehenes más al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en la Franja de Gaza, completando así la liberación de los últimos cautivos vivos que permanecían en manos del grupo.

En este segundo grupo estuvieron tres argentinos, fueron recibidos inicialmente por la Cruz Roja, que luego los transportó para que pasaran a manos del Ejército.

La medida forma parte de un amplio intercambio de prisioneros mediado por Egipto y Qatar, en el que el CICR actuó como intermediario humanitario para garantizar el traspaso de los rehenes a las autoridades israelíes.

EFE En las primeras horas del día, ya habían sido liberados siete rehenes israelíes —un soldado capturado en un tanque y seis civiles secuestrados durante el ataque del 7 de octubre de 2023 en comunidades cercanas a Gaza y en el Festival de Música Nova—, según informó la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu.

“El Gobierno de Israel está comprometido a traer de vuelta a todos los rehenes en poder del enemigo y actuará para lograr esta misión con determinación y perseverancia”, señaló el comunicado oficial.