Hamás liberó a los 20 rehenes vivos en Gaza y ya están en Israel: hay tres argentinos

Hamás entregó este lunes a 13 rehenes más al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en la Franja de Gaza, completando así la liberación de los últimos cautivos vivos que permanecían en manos del grupo.

Por Redacción Mundo

Hamás entregó este lunes a 13 rehenes más al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en la Franja de Gaza, completando así la liberación de los últimos cautivos vivos que permanecían en manos del grupo.

En este segundo grupo estuvieron tres argentinos, fueron recibidos inicialmente por la Cruz Roja, que luego los transportó para que pasaran a manos del Ejército.

La medida forma parte de un amplio intercambio de prisioneros mediado por Egipto y Qatar, en el que el CICR actuó como intermediario humanitario para garantizar el traspaso de los rehenes a las autoridades israelíes.

En las primeras horas del día, ya habían sido liberados siete rehenes israelíes —un soldado capturado en un tanque y seis civiles secuestrados durante el ataque del 7 de octubre de 2023 en comunidades cercanas a Gaza y en el Festival de Música Nova—, según informó la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu.

“El Gobierno de Israel está comprometido a traer de vuelta a todos los rehenes en poder del enemigo y actuará para lograr esta misión con determinación y perseverancia”, señaló el comunicado oficial.

Además, como parte del acuerdo de cese al fuego, se prevé la entrega de los cuerpos de rehenes fallecidos y la liberación de unos 2.000 prisioneros palestinos que permanecen en cárceles israelíes.

El operativo representa un paso clave en el proceso de distensión entre ambas partes, en el marco del plan de paz impulsado por Estados Unidos y respaldado por la comunidad internacional.

Los veinte liberados fueron capturados por milicianos islamistas en el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, que desató la guerra en Gaza.

También se esperaba la entrega este lunes de los cuerpos de los 28 rehenes muertos que siguen en Gaza, pero se desconoce si Hamás podrá facilitar en un primer momento los restos de todos ellos, ya que parte de ellos no han podido ser localizados.

