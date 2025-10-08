Quién es Karen Reichardt, la exvedette y candidata de Milei en Buenos Aires

Tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura para las próximas elecciones legislativas, la Justicia Electoral Federal de La Plata determinó que la exvedette y actriz Karen Reichardt debe encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires en representación de La Libertad Avanza (LLA) .

La decisión judicial se conoció luego de que el espacio libertario intentara incorporar al exdirigente del PRO Diego Santilli en el primer lugar, una maniobra que fue rechazada por la Justicia al considerar que no se cumplían los plazos.

De esta forma, Reichardt, de 56 años , se convirtió en la principal referente de Javier Milei en territorio bonaerense para las elecciones legislativas de octubre.

Karen Reichardt ( Karen Celia Vázquez ) fue una de las figuras más populares de la televisión argentina en los años 90. Participó en "Brigada Cola" (1992) , "Tachero nocturno" (1993) y "Despertar de pasiones"(1994) , también en comedias y películas picarescas como "Pasión de multitudes" (1995).

Siendo una de las mujeres más sensuales de la época en el mundo del espectáculo , su figura quedó estampada en la tapa de la famosa revista Playboy en 1992 junto a María Fernanda Callejón.

Quién es Karen Reichardt

Más tarde se animó a la conducción televisiva con “Fanáticas”, un ciclo femenino dedicado al fútbol que se mantuvo siete años al aire.

En 2014, Reichardt denunció públicamente acoso laboral por parte del actor Tristán, durante una filmación y una obra teatral, un hecho que marcó un antes y un después en su carrera artística.

Alejada del mundo del entretenimiento, Reichardt se dedicó en los últimos años a su emprendimiento de ropa para mascotas y a la conducción del programa "Amores Perros", emitido por la TV Pública, donde promueve el bienestar animal y la adopción responsable.

Ahora, la actriz y conductora se prepara para dar el salto a la política de la mano de La Libertad Avanza, con el compromiso de defender en el Congreso las ideas del presidente Javier Milei.