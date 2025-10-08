Según la Justicia, la exvedette Karen Reichardt deberá encabezar la lista de LLA y no Diego Santilli

La Justicia Electoral rechazó este miércoles a Diego Santilli como cabeza de lista de diputados de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, por lo que la exmodelo Karen Reichardt deberá ser la principal candidata de Javier Milei en el distrito más importante del país.
El juez federal con competencia electoral de La Plata, Alejo Ramos Padilla, determinó "no hacer lugar a los corrimientos solicitados por la alianza La Libertad Avanza, y adecuar la lista de candidatos a Diputados Nacionales” para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.
Si bien el magistrado aceptó la renuncia de José Luis Espert, quien originalmente encabezaba la nómina pero se vio obligado a dar un paso al costado por su vínculo con el empresario narco Fred Machado, consideró que la aplicación del artículo 7 del artículo 171/19 para definir el orden de la lista tras la renuncia de Espert es inconstitucional.
Karen Reichardt encabezará la lista de diputados de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires
El fallo no incluye una definición sobre la reimpresión de boletas. El juez convocó esta mañana a los apoderados de los partidos para discutir la cuestión. Igualmente, en el Gobierno descuentan que también habrá un rechazo a su pretensión y los bonaerenses se encontrarán en el cuarto oscuro con la Boleta Única Papel que ya fue impresa y tiene la cara de Espert.
Karen Reichardt es, en realidad, el seudónimo de Karina Celia Vázquez (56), famosa en los años 80 y 90 por sus trabajos como actriz, conductora, modelo y vedette en televisión y teatro. Actualmente, milita en La Libertad Avanza y tiene un programa de perros en la TV Pública.
Karen Reichardt junto a Javier Milei
La exvedette y conductora televisiva Karen Reichardt junto a Javier Milei.
En su resolución, el juez Ramos Padilla enumeró las presentaciones en contra de la voluntad del Gobierno que llegaron de parte de sectores opositores: la de María Eugenia Talerico, la de Malena Galmarini y la de Unión Federal. Este año, por primera vez, se vota con Boleta Única de Papel (BUP), por lo que todos los espacios comparten la misma papeleta, al contrario de las veces anteriores.
Tomó en cuenta, también, el dictamen de Roleta que avalaba la candidatura de Reichardt sobre la de Santilli.
Entre sus justificativos, Ramos Padilla señaló que a través de la Ley 27.412 se definió que haya paridad de género en los ámbitos de representación política, pero reparó en que, sin embargo, “ninguna ley establece el modo en que deben sustanciarse los reemplazos de los candidatos ya oficializados en caso de renuncia, fallecimiento, incapacidad permanente, entre otras”.
La Casa Rosada apelará la decisión, pero igualmente deberá trabajar en una nueva estrategia imaginando un escenario con la exmodelo Reichardt como cabeza de lista y Santilli, segundo.
