Karen Reichardt arremetió contra Espinoza y calificó al kirchnerismo como "una enfermedad mental"

Las declaraciones surgieron tras la difusión de un video de Espinoza explicando el procedimiento de votación para las elecciones del 26 de octubre.

Karen Reichardt encabezará la lista de diputados de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires

Karen Reichardt, candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, lanzó una dura crítica contra el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, procesado y enviado a juicio oral por presunto abuso sexual, y definió al kirchnerismo como “una enfermedad mental”.

El video de Fernando Espinoza El registro de Espinoza, compartido en la red social X, mostraba al dirigente de Fuerza Patria brindando un instructivo para sufragar por su espacio político. Sin embargo, junto al video circuló un mensaje de un usuario que cuestionaba su situación judicial: "Solo en Argentina. Un procesado por abuso sexual es candidato y la gente lo tiene como ídolo".

Aunque Espinoza no es candidato en los próximos comicios —ya había encabezado y ganado la lista de concejales en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre con el 53,56 % de los votos—, Reichardt reaccionó con una publicación contundente: “De locos !!! El kirchnerismo es una enfermedad mental!”.

Un procesado por abuso sexual, es candidato y la gente lo tiene como ídolo. pic.twitter.com/UDQyso3ppS — MARCELO FAVA (@MARCELOFAVAOK) October 11, 2025 El intendente enfrenta un proceso judicial por una denuncia presentada en mayo de 2021 por Melody Rakauskas, entonces empleada de su secretaría privada, quien lo acusó de intentar forzarla a mantener relaciones sexuales durante una cena. La causa derivó en su procesamiento y elevación a juicio oral.

La candidatura de Karen Reichardt El contexto político de Reichardt también estuvo marcado por movimientos recientes dentro de La Libertad Avanza. Tras la renuncia de José Luis Espert, involucrado en un escándalo por sus presuntos vínculos con el empresario Fred Machado, la candidata había quedado al frente de la lista en Buenos Aires. Sin embargo, este sábado la Cámara Nacional Electoral revocó el fallo de primera instancia del juez Alejo Ramos Padilla y determinó que Diego Santilli encabece finalmente la nómina.