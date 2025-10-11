Karen Reichardt arremetió contra Espinoza y calificó al kirchnerismo como "una enfermedad mental"

Karen Reichardt, candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, lanzó una dura crítica contra el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, procesado y enviado a juicio oral por presunto abuso sexual, y definió al kirchnerismo como “una enfermedad mental”.
Javier Milei / Karen Reichardt
Reviven mensajes polémicos de Karen Reichardt que comprometen la campaña de La Libertad Avanza
El video de Fernando Espinoza
El registro de Espinoza, compartido en la red social X, mostraba al dirigente de Fuerza Patria brindando un instructivo para sufragar por su espacio político. Sin embargo, junto al video circuló un mensaje de un usuario que cuestionaba su situación judicial: “Solo en Argentina. Un procesado por abuso sexual es candidato y la gente lo tiene como ídolo”.
Aunque Espinoza no es candidato en los próximos comicios —ya había encabezado y ganado la lista de concejales en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre con el 53,56 % de los votos—, Reichardt reaccionó con una publicación contundente: “De locos !!! El kirchnerismo es una enfermedad mental!”.
El intendente enfrenta un proceso judicial por una denuncia presentada en mayo de 2021 por Melody Rakauskas, entonces empleada de su secretaría privada, quien lo acusó de intentar forzarla a mantener relaciones sexuales durante una cena. La causa derivó en su procesamiento y elevación a juicio oral.
La candidatura de Karen Reichardt
El contexto político de Reichardt también estuvo marcado por movimientos recientes dentro de La Libertad Avanza. Tras la renuncia de José Luis Espert, involucrado en un escándalo por sus presuntos vínculos con el empresario Fred Machado, la candidata había quedado al frente de la lista en Buenos Aires. Sin embargo, este sábado la Cámara Nacional Electoral revocó el fallo de primera instancia del juez Alejo Ramos Padilla y determinó que Diego Santilli encabece finalmente la nómina.
Diego Santilli
El diputado del PRO Diego Santilli | Gentileza
El Intransigente
Pese a ese revés, Reichardt continuó con su actividad política y amplificó sus críticas en redes sociales. Antes de encabezar un acto con fiscales en Monte Grande, apuntó contra el kirchnerista “Pitu” Salvatierra, recientemente electo legislador porteño. Comentó un video del dirigente en una entrevista en Futurock, donde defendía políticas como la nacionalización de empresas y el aumento de retenciones, con la frase: “Este tipo está en el Congreso… escúchenlo (no vomiten), esta gente x años se creyeron los dueños de la Argentina, así piensa la q está presa con una tobillera!”.
La respuesta de Jorge Taiana
Desde Fuerza Patria, la respuesta llegó con tono desafiante. Jorge Taiana, principal candidato a diputado nacional del espacio en la provincia de Buenos Aires, le propuso públicamente un debate a Reichardt: “No sé si debo llamarte Karen o por tu verdadero nombre: Karina Celia Vázquez. Ahora que se confirmó que sos cabeza de lista, te propongo debatir una serie de núcleos temáticos a desarrollar antes del 26 de octubre”.