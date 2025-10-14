La Justicia rechazó que LLA exhiba afiches con la cara de Diego Santilli en los centros de votación

La medida es un doble revés para el oficialismo, luego de que también se rechazara la reimpresión de boletas en las que figurara el excandidato José Luis Espert.

Se acercan las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre y los políticos continúan en modo campaña. En ese camino, La Libertad Avanza (LLA) se encontró con un obstáculo imprevisto, la baja de su candidato a diputado nacional por Buenos Aires, José Luis Espert.

Cabe recordar que el legislador renunció a su candidatura por el caso de los aportes del empresario Federico 'Fred' Machado, acusado por sus vinculaciones con el narcotráfico. Pese a su baja, tanto las boletas como los afiches electorales llevarán su imagen.

Esa decisión de la Junta Electoral bonaerense fue en línea con el fallo emitido previamente por la Cámara Nacional Electoral (CNE). Se había declarado la "imposibilidad material" de reimprimir las Boletas Únicas de Papel (BUP), por los plazos vencidos del cronograma electoral.

Ese fue el primer revés para LLA, la negación de reimpresión de boletas por cuestiones de tiempo. Ahora, la nueva resolución extiende esa imposibilidad a los afiches informativos que se colocan en cada mesa de votación para guiar a los electores.

El pedido de LLA era actualizar la cartelería tras los cambios en la nómina de candidatos. Sin embargo, la Justicia consideró que, a esta altura del proceso, cualquier modificación logística es "inviable".