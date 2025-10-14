14 de octubre de 2025 - 22:19

La Justicia rechazó que LLA exhiba afiches con la cara de Diego Santilli en los centros de votación

La medida es un doble revés para el oficialismo, luego de que también se rechazara la reimpresión de boletas en las que figurara el excandidato José Luis Espert.

Doble revés para LLA: la Justicia también rechazó reimprimir los afiches y Espert estará en el cuarto oscuro.

Doble revés para LLA: la Justicia también rechazó reimprimir los afiches y Espert estará en el cuarto oscuro.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

Los bonos y acciones argentinas retrocedieron luego de la reunión entre Trump y Milei

Los bonos y acciones argentinas retrocedieron luego de la reunión entre Trump y Milei

Por Redacción Economía
Javier Milei junto a Donald Trump 

Milei tras la reunión con Trump: "Si volvemos al populismo, EEUU dejará de apoyarnos"

Por Redacción Política

Cabe recordar que el legislador renunció a su candidatura por el caso de los aportes del empresario Federico 'Fred' Machado, acusado por sus vinculaciones con el narcotráfico. Pese a su baja, tanto las boletas como los afiches electorales llevarán su imagen.

La foto de José Luis Espert quedará en la boleta de LLA
La foto de José Luis Espert quedará en la boleta de LLA.

La foto de José Luis Espert quedará en la boleta de LLA.

Primer y segundo revés para LLA previo a las elecciones

Esa decisión de la Junta Electoral bonaerense fue en línea con el fallo emitido previamente por la Cámara Nacional Electoral (CNE). Se había declarado la “imposibilidad material” de reimprimir las Boletas Únicas de Papel (BUP), por los plazos vencidos del cronograma electoral.

Ese fue el primer revés para LLA, la negación de reimpresión de boletas por cuestiones de tiempo. Ahora, la nueva resolución extiende esa imposibilidad a los afiches informativos que se colocan en cada mesa de votación para guiar a los electores.

Diego Santilli encabezaría la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires
Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza en las elecciones en Buenos Aires pero mantendrá la foto de Espert en las boletas.

Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza en las elecciones en Buenos Aires pero mantendrá la foto de Espert en las boletas.

El pedido de LLA era actualizar la cartelería tras los cambios en la nómina de candidatos. Sin embargo, la Justicia consideró que, a esta altura del proceso, cualquier modificación logística es “inviable”.

El juez federal bonaerense con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, había oficializado la lista de la Alianza LLA con el candidato a diputado Diego Santilli en primer lugar, en reemplazo de Espert. De esta manera, la segunda en nómina seguirá siendo Karen Reichardt, y quien ascenderá al tercer lugar será el armador de LLA Sebastián Pareja.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza en las elecciones en Buenos Aires pero mantendrá la foto de Espert en las boletas. 

Elecciones 2025: Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza en reemplazo de Espert

Por Redacción Política
Quién es Karen Reichardt, la exvedette que encabezará la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires.

Quién es Karen Reichardt, la exvedette y ahora candidata principal de Milei en Buenos Aires

Por Redacción Política
Karen Reichardt encabezará la lista de diputados de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires

Según la Justicia, la exvedette Karen Reichardt deberá encabezar la lista de LLA y no Diego Santilli

Por Redacción Política
El Presidente Javier Milei junto al Presidente en la inauguración de la fábrica de la empresa de capitales estadounidenses y Director Ejecutivo de Lamb Weston, Mike Smith, y el Presidente Internacional de la compañía, Marc Schröder. Del encuentro también participaron la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro; y la Vicepresidente de Latam de Lamb Weston, Romina Broda. 

Milei recorrió Mar del Plata para reforzar la campaña, en medio de marchas a favor y en contra

Por Redacción Política