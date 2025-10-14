Milei tras la reunión con Trump: "Si volvemos al populismo, EEUU dejará de apoyarnos"

El presidente Javier Milei le agradeció hoy a su par de los Estados Unidos , Donald Trump , el apoyo a su gestión para las elecciones legislativas del domingo 26 y destacó que el líder republicano entiende “la amenaza que es el socialismo del siglo XXI en todo el mundo, en especial en América Latina”.

“También quiero agradecer el enorme trabajo del secretario (del Tesoro, Scott) Bessent para ayudar a superar este problema de la liquidez que tenía la Argentina como consecuencia de los ataques políticos que recibimos de nuestros opositores, que no quieren que la Argentina abrace las ideas de la libertad sino otras perimidas que conducen al socialismo”, dijo Milei al tomar la palabra en el almuerzo que ambas comitivas compartieron en la Casa Blanca.

En primer lugar, el presidente argentino inició su breve mensaje al destacar la recepción en Washington DC: “Me siento muy honrado, especialmente en este momento, en el que gracias al gran liderazgo suyo, presidente Trump, han logrado la paz en Medio Oriente . No solo este gran logro que ha sido alcanzar la paz en Medio Oriente, sino lograr el retorno de los 20 rehenes vivos”, destacó.

Esa fue toda la intervención de Milei en el almuerzo, mientras que Trump tuvo una exposición más extensa e incluso contestó varias preguntas de los periodistas que accedieron al encuentro , incluso con consultas que no estaban relacionadas con el encuentro con el mandatario argentino.

Durante la cita el presidente argentino le entregó al líder republicano una carta escrita por las familias de los rehenes argentinos liberados en agradecimiento por su trabajo para conseguir la paz en Medio Oriente.

La reunión entre ambas delegaciones sufrió cambios de último momento porque se dio de baja la reunión a solas que los dos presidentes iban a mantener en el Salón Oval de la Casa Blanca, por lo que una vez que Milei arribó a la sede gubernamental pasaron directamente al almuerzo de las dos delegaciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1978222701446934563&partner=&hide_thread=false Muchas gracias Presidente Trump por recibirme en la Casa Blanca.



Desde antes de ser Presidente vengo sosteniendo que la República Argentina debe ser una aliada estratégica de los Estados Unidos de América y ahora que el pueblo argentino confió en mí para guiar los destinos de… pic.twitter.com/JfGs0DnIyw — Javier Milei (@JMilei) October 14, 2025

Por la tarde, Milei se refirió al encuentro en un posteo que subió a su cuenta de X, donde sostuvo que “desde antes de ser presidente vengo sosteniendo que la República Argentina debe ser una aliada estratégica de los Estados Unidos de América y ahora que el pueblo argentino confió en mí para guiar los destinos de nuestra patria, cumplir con esa promesa es un paso más en la dirección que emprendimos el 10 de diciembre del 2023: Hacer Argentina Grande Otra Vez (MAGA)”.

“El apoyo que usted y su gran país nos ha dado es de vital importancia para la continuidad del largo camino de reformas que hemos emprendido. Los argentinos saben que la principal potencia del mundo continuará apoyándonos salvo que volvamos a abrazar al populismo”, continuó.

Al respecto, sostuvo que “la situación es clarísima: si el país se alejara de la senda de las ideas de la libertad para volver al populismo, Estados Unidos dejará de apoyar a nuestro país”.

“En su defecto nos van a seguir acompañando. Pero yo confío en que ésta vez el esfuerzo va a valer la pena, que los argentinos no van a volver al pasado y que vamos a volver a ser una potencia mundial donde la inflación, la inseguridad y la pobreza sean solamente un mal recuerdo del pasado”, cerró.