Kicillof cerró la campaña de Fuerza Patria: "Milei y su gobierno son una estafa de TikTok"

El gobernador bonaerense también apuntó contra el ministro Luis Caputo por “timbearse el país”. Le habló a los argentinos y le pidió apoyo electoral para que Milei tenga el “no” más grande del mundo.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, insistió hoy en la necesidad de que el presidente Javier Milei “levante el teléfono” para coordinar con él una reunión entre ambos, después del triunfo del peronismo en las elecciones legislativas del distrito.

En un encendido discurso durante el cierre de campaña de Fuerza Patria, Axel Kicillof volvió a criticar al gobierno de Javier Milei. El gobernador bonaerense aseguró que la gestión es una “estafa de TikTok” y aseguró que el ministro de Economía, Luis Caputo, “se está timbeando el país”.

En la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), donde encabezó el fin de campaña a la espera de las elecciones legislativas de 2025 el próximo 26 de octubre, Kicillof cuestionó la idea de que la administración libertaria sea una novedad en la política argentina.

“Lo nuevo, la motosierra, era una estafa en Tik-Tok. Al que lo votó porque eran la novedad, ahí los tienen: (Luis) Caputo, (Federico) Sturzenegger, (Patricia) Bullrich, (Guillermo) Francos, los mismos de siempre”, enfatizó. En esa línea, consideró que el banco JP Morgan “tomó” el Ministerio de Economía a través de Caputo, y añadió que el gobierno de Milei “convirtió a la economía nacional en una mesa de dinero”.

“Con la nuestra, la tuya, la de todos: se están timbeando el país a la vista de todo el mundo. Ni liberar ni libertario ni austriaco: vinieron a fundir, endeudar y fugar la Argentina”, afirmó. Y destacó que la elección del próximo domingo es “crucial” para el gobierno libertario en términos del apoyo político y financiero que requiere por parte de los Estados Unidos.

“El 7 de septiembre le dimos la voz de aura a la militancia de todo el país. Para que salga a la calle, para que banque y para que el 26 de octubre le digamos a Milei en la provincia de Buenos Aires el ‘no’ más grande del mundo. En la provincia no pasa la motosierra”, cerró Kicillof.

Grabois y Massa dieron su discurso

En tanto, al finalizar el encuentro en ese municipio de la Primera Sección Electoral, el referente del Frente Renovador, Sergio Massa, llamó a “trabajar” para “convencer” hasta al último votante.

“Hay que trabajar hasta el domingo y convencer hasta el último”, soltó Massa en una breve declaración a C5N, y aprovechó así para firmar la paz con su adversario interno, el candidato a diputado nacional del espacio Juan Grabois.

Grabois le había hecho un rato antes un reconocimiento desde el escenario, en ocasión de tomar la palabra durante el acto.

“Quiero hacer una mención especial al compañero Sergio Tomás, con el que cada tanto me peleo un poquito. Me ayudó mucho en la campaña”, reconoció Grabois, antes de fundirse en un abrazo con el ex intendente de Tigre.

