26 de octubre de 2025 - 13:42

Macri votó y le pidió a Milei que haga cambios serios: "Si me necesita, él tiene mi número"

El expresidente señaló que es una gran oportunidad para que La Libertad Avanza logre mayor gobernabilidad. También advirtió de “poner sentido común a todas las cosas que suceden”.

Mauricio Macri votó y le envió un mensaje a Milei.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El expresidente Mauricio Macri aprovechó la jornada electoral de este domingo para renovar su llamado a “poner sentido común” en las cosas que suceden y destacó la necesidad de que el Gobierno nacional plantee “cambios serios” que generen estabilidad económica y política en el país

Tras emitir su voto en Recoleta, señaló que estos comicios representan una oportunidad para que La Libertad Avanza refuerce el equipo y logre mayor gobernabilidad.

Macri afirmó que está "a disposición para hablar estructuralmente de cómo se puede ayudar a generar gobernabilidad y aportar al cambio" y destacó que, aunque “no espera nada” en particular, su intención es colaborar si el presidente Javier Milei lo llama.

Puntualmente sobre Milei, el exjefe de Estado dijo: "Él tiene mi número, si necesita algo me va a llamar".

“Seguir hacia el cambio o volver hacia atrás”, planteó Macri

"Es una oportunidad para que el Gobierno plantee cambios serios en la dirección de mayor gobernabilidad que todos creemos que reforzaría los esfuerzos enormes que hizo el Gobierno de Milei para sacar a la Argentina de la crisis que dejó el populismo irresponsable", destacó con fuerza.

"Mas allá de que algunos no tengan tanto entusiasmo, es un buen momento para renovar la esperanza, hay que acercase a poner su voto", añadió entusiasmado por el poco tiempo que le tomó emitir su sufragio.

Y acotó que "el voto hay que pensarlo entre seguir hacia el cambio o volver hacia atrás".

Según destacó Clarín, Macri sostuvo que "lo importante es tratar de poner sentido común a todas las cosas que están pasando".

