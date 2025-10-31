Cambios en el Gabinete: renunció Guillermo Francos, ya tiene reemplazo y habría un "superministerio"

La Oficina del Presidente informó hoy que Javier Milei le aceptó la renuncia al Guillermo Francos como jefe de Gabinete de Ministros y, en su lugar, nombró a Manuel Adorni .

Javier Milei, sobre el gabinete: "Voy a hacer los cambios cuando considere que es necesario"

El Presidente agradeció a Francos por “su servicio a la Patria durante los últimos dos años , etapa signada por profundas reformas y un estrecho diálogo con diversas fuerzas políticas que permitió aprobar iniciativas como la Ley Bases, la Ley Antimafias y el Juicio en Ausencia, entre otras.

Milei remarcó que Francos fue fundamental para el avance de las reformas impulsadas en los primeros dos años de gestión y sostuvo que “la Nación estará siempre en deuda con él”.

A partir del lunes, el lugar de Francos será ocupado por Manuel Adorni , tal cómo anticipó la agencia Noticias Argentinas.

Según destacaron, la decisión responde al resultado de las elecciones y la necesidad de renovar el diálogo político en esta segunda etapa de gobierno , que comenzará formalmente el 10 de diciembre y estará enfocada en las reformas estructurales que el país demanda.

La renuncia de Francos

Toda la tarde hubo rumores sobre su salida del cargo de jefe de gabinete y pasadas las 21 él mismo decidió ponerle fin a las especulaciones con un mensaje en la red social X donde comunicó su renuncia.

"Le agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno", dice el mensaje y agrega: "Por extraña coincidencia, mi primer acto como Ministro del Interior y mi último como Jefe de Gabinete fueron reunir a los Gobernadores de las Provincias con el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos, imprescindibles para avanzar en las reformas estructurales que la Argentina necesita.

Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno… — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) November 1, 2025

Francos añadió además: "Ha sido para mi un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso. Sepa que, como hasta hoy, siempre podrá contar conmigo. Deseándole el mayor de los éxitos, con el afecto de siempre".

Día de especulaciones

Fuentes cercanas al Gobierno confirmaron a Noticias Argentinas que luego de varios días de especulaciones sobre las eventuales modificaciones en el Gabinete tras la victoria en las elecciones legislativas los cambios serían inminentes.

La salida de Francos también se da en medio de versiones de desgaste, y arrastra con él a un hombre de su confianza: el ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien también deja su cargo.

Santiago Caputo en Casa Rosada. Foto: Federico Lopez Claro Santiago Caputo en Casa Rosada. Foto: Federico Lopez Claro

Según la información a la que accedió NA, Santiago Caputo quedaría al frente de un “superministerio” de Interior, que recuperaría una estructura “noventista”, al absorber áreas clave como Obras Públicas y “alguna repartición más”, que la hará más robusta .

De esta manera, Caputo concentraría la gestión política, el diálogo con gobernadores, legisladores y empresarios, y el manejo de la obra pública, clave para el vínculo con las provincias en la segunda parte de mandato de Milei.

El rompecabezas de los cambios, según las fuentes consultadas, se completaría con movimientos en Seguridad y Defensa, ya que tanto Patricia Bullrich, como Luis Petri, dejarán sus cargos para asumir en el Congreso el 10 de diciembre.

Tras la salida de Bullrich, la cartera quedaría a cargo de su actual número dos, Alejandra Monteoliva, tal como pretendía la electa senadora por la Ciudad.

En tanto, el elegido para reemplazar a Luis Petri (electo diputado) sería un hombre de las fuerzas armadas que trabaja actualmente en esa cartera.