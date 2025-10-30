La CGT acordó "plantarse" contra la reforma laboral de Javier Milei
Previo a conocerse los detalles de la reforma laboral, el sindicato había anticipado su descontento con algunos trascendidos. Tras una reunión entre los integrantes más importantes de la CGT resolvieron rechazar la reforma laboral.
La CGT debatió sobre la reforma laboral y resolvió "plantarse".
La central sindical, que tiene que resolver su interna de cara a la renovación del triunvirato el 5 de noviembre, anticipó que va a “plantarse” contra la reforma laboral. “Hubo discursos contra el Gobierno y defensa de los derechos laborales, todo en esa línea”, señalaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes cercanas al encuentro.
El evento se extendió por más de tres horas y estuvo encabezado por los dirigentes sindicales Héctor Daer y Octavio Arguello. Ambos ratificaron que, más allá del cambio de nombres en el triunvirato, la central va a “plantarse” frente al Gobierno ante el debate por las reformas laboral y tributaria.
En declaraciones radiales, Daer ya había adelantado su postura: “Si la reforma laboral es progresiva es una cosa. Nosotros tenemos un concepto de progresión de derechos, pero si es para retroceder no va a haber ninguna negociación de ningún tipo”.
CGT: renovación del triunvirato
Respecto a la renovación de autoridades en la CGT, el 5 de noviembre se llevará a cabo el congreso cegetista en el estadio Obras Sanitarias. Para el encuentro figuran Jorge Sola, jefe del gremio del Seguro y quien actualmente ocupa la vocería de la CGT; Cristian Jerónimo, titular del Sindicato del Vidrio, y Maia Volcovinsky, secretaria adjunta del gremio de Judiciales, entre otros.
Sim embargo, aún se desconoce si será un encuentro exprés o si los jefes sindicales estarán encerrados todo el día para arribar a una decisión. También hay dudas respecto de si la renovación de autoridades replicará el modelo de triunvirato. Cabe mencionar que dirigentes como Sola o como Juan Carlos Schmid, extriunviro y jefe de la CATT, quieren volver al unicato.
De acuerdo a lo reportado por la citada agencia, si no hubiera acuerdos sobre ese punto los sectores más combativos no descartan presentar listas propias de congresales y que la conducción de la nueva CGT se elija por el voto de los afiliados.