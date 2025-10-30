La CGT acordó "plantarse" contra la reforma laboral de Javier Milei

Previo a conocerse los detalles de la reforma laboral, el sindicato había anticipado su descontento con algunos trascendidos. Tras una reunión entre los integrantes más importantes de la CGT resolvieron rechazar la reforma laboral.

En Casa Rosada, el presidente Javier Milei se reunió este jueves con gobernadores. En la misma jornada, pero en la sede de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), la Confederación General del Trabajo (CGT) reunió a su "mesa chica" para evaluar la reforma laboral que impulsa el Gobierno.

La central sindical, que tiene que resolver su interna de cara a la renovación del triunvirato el 5 de noviembre, anticipó que va a “plantarse” contra la reforma laboral. “Hubo discursos contra el Gobierno y defensa de los derechos laborales, todo en esa línea”, señalaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes cercanas al encuentro.

El evento se extendió por más de tres horas y estuvo encabezado por los dirigentes sindicales Héctor Daer y Octavio Arguello. Ambos ratificaron que, más allá del cambio de nombres en el triunvirato, la central va a "plantarse" frente al Gobierno ante el debate por las reformas laboral y tributaria.

En declaraciones radiales, Daer ya había adelantado su postura: “Si la reforma laboral es progresiva es una cosa. Nosotros tenemos un concepto de progresión de derechos, pero si es para retroceder no va a haber ninguna negociación de ningún tipo”.

CGT: renovación del triunvirato Respecto a la renovación de autoridades en la CGT, el 5 de noviembre se llevará a cabo el congreso cegetista en el estadio Obras Sanitarias. Para el encuentro figuran Jorge Sola, jefe del gremio del Seguro y quien actualmente ocupa la vocería de la CGT; Cristian Jerónimo, titular del Sindicato del Vidrio, y Maia Volcovinsky, secretaria adjunta del gremio de Judiciales, entre otros.