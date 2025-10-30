30 de octubre de 2025 - 20:40

Qué dijo Hebe Casado luego de la reunión de Milei con gobernadores en Casa Rosada

La vicegobernadora asistió en lugar de Cornejo, que está de viaje en Europa. El enfoque del encuentro fue avanzar en acuerdos políticos legislativos que permitan impulsar en el Congreso las reformas impositiva y laboral.

Hebe Casado participó de la reunión de Milei con gobernadores&nbsp;

Hebe Casado participó de la reunión de Milei con gobernadores 

Casado asistió en representación del gobernador Alfredo Cornejo, quien viajó a Burdeos, Francia, para participar de un encuentro de la organización de las Capitales del Vino, de la que Mendoza forma parte.

Tras la reunión, la vicegobernadora aseguró que se trató de “una reunión bastante constructiva”. “Hablamos de consenso y diálogo para las reformas que se necesitan, como el Presupuesto 2026, la modernización laboral, la reforma fiscal y del Código Penal”, expresó Casado.

“Algo que rescatar es que si a la Argentina le va bien, a todas las provincias nos va a ir bien”, enfatizó. En ese sentido, aseguró que “todos los gobernadores acordaron acompañar estas primeras reformas y luego seguir trabajando en otras más adelante”.

El encuentro fue convocado por el mandatario nacional con el objetivo de avanzar en acuerdos políticos y legislativos que permitan impulsar en el Congreso las reformas impositiva y laboral que el Gobierno planea para la próxima etapa.

La reunión se realizó en el Salón Eva Perón del primer piso de la sede gubernamental, donde Milei estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la cartera del Interior, Lisandro Catalán.

La agenda del encuentro incluyó el Presupuesto 2026 y aspectos de la reforma laboral orientados a la “prelación de convenios más chicos al más grande” y la posibilidad de concretar “convenios por empresa, provincia o región”, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes cercanas a los gobernadores.

Entre los mandatarios invitados estuvieron Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Poggi (San Luis), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

También participaron Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires). Desde Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa enviará a su vice.

