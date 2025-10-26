Votó Hebe Casado: "Mendoza va a ser faro del resto del país"

Desde San Rafael, la vicegobernadora de Mendoza fue una de las primeras de la jornada en ejercer su voto: "Estoy convencida de que el balance va a ser positivo".

Como una de las primeras figuras políticas en hacerlo, la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, emitió su voto a las 9.30 en la escuela Provincia del Chaco, en su distrito natal de Cuadro Benegas (San Rafael).

Casado destacó la normalidad con la que se desarrolla la jornada electoral en toda la provincia y valoró el sistema de boleta única de papel, al que calificó como “más transparente y ágil, que evita trampas y permite que la gente vote rápido y sin demoras”.

El voto de la vicegobernadora Hebe Casado en San Rafael El voto de la vicegobernadora Hebe Casado en San Rafael Prensa Gobierno Respecto a las expectativas, sostuvo que “Mendoza, entre otras cosas, plebiscita la gestión, y hay un buen acompañamiento de la gente en toda la provincia. Va a ser faro del resto del país, porque ha tomado decisiones correctas y demuestra que se puede mirar hacia adelante, dejando atrás el pasado y apostando al desarrollo y al trabajo genuino".

"La gente tiene que dejar de mirar al pasado y dar oportunidades a quienes fueron elegidos democráticamente en 2023. Sabemos que Buenos Aires le marca la agenda al resto del país, lamentablemente, pero estamos esperanzados en que la gente tome conciencia en no poner marcha atrás y seguir apostando por el futuro de nuestros hijos, del país, del desarrollo productivo, de que vengan las inversiones", dijo la vicegobernadora.

El voto de la vicegobernadora Hebe Casado en San Rafael El voto de la vicegobernadora Hebe Casado en San Rafael Prensa Gobierno Señaló, además, que “el presidente (Javier Milei) está firme en su plan económico, y eso es fundamental. Siempre las elecciones generan incertidumbre, pero también fortalecen la democracia. Mañana (lunes) será el día de las lecturas, pero estoy convencida de que el balance va a ser positivo".