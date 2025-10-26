De Vadillo a Ramón, más candidatos de Mendoza que ya votaron: qué dijeron

En Mendoza , más de 1,5 millones de ciudadanos están habilitados para elegir cinco diputados nacionales, además de legisladores provinciales y concejales. La provincia vive este domingo una jornada electoral histórica con el debut nacional de la Boleta Única de Papel (BUP) .

Durante las primeras horas, la votación se desarrolló con normalidad y tranquilidad en casi todas las escuelas, con mesas abiertas desde las 8. En algunos casos, la falta de fiscales demoró el inició en algunos centros de votación.

Mario Vadillo, candidato del Frente Verde , votó en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, en Luján, y valoró la organización del proceso y la participación ciudadana.

“Debe haber sido la votación más sencilla que he tenido. El sistema está perfecto, el que venga a votar va a ver que es muy fácil. Además, el día está hermoso y todos los mendocinos tienen que venir a votar”, resaltó.

En cuanto a las expectativas del Frente Verde, el dirigente manifestó su confianza en los resultados: “Esperamos mantener el segundo puesto que obtuvimos en la Gran Mendoza y confiamos en el trabajo que hemos hecho y en el apoyo de la gente”.

El voto de Micaela Blanco Minoli (Izquierda)

Por su parte, Micaela Blanco Minoli, principal referente del Frente de Izquierda a la Cámara de Diputados, votó en Lavalle y destacó la importancia de cuidar la democracia y defender los derechos conquistados.

"Quiero decirles a todos los mendocinos y las mendocinas que esta elección es muy importante, que es muy necesario que vayan a votar a sus escuelas, porque estamos eligiendo a los legisladores, las legisladoras, que van a debatir sobre el agua de Mendoza, sobre la educación pública, sobre la salud pública, sobre el futuro de los trabajadores, de las trabajadoras", declaró tras sufragar.

El voto de Álvaro Martínez (LLA+CM)

Álvaro Martínez, tercero en la lista de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, emitió su voto en Carrodilla y resaltó a través de sus redes sociales: “Defender la democracia es creer en la fuerza del diálogo y en el valor de la libertad”.

Defender la democracia es creer en la fuerza del diálogo y en el valor de la libertad. pic.twitter.com/fJhJHkXOvC — Álvaro Martínez (@lMartinezAlvaro) October 26, 2025

Ramón (Protectora) votó en Luján

El diputado provincial José Luis Ramón, que busca renovar su banca, votó en Chacras de Coria y remarcó la importancia de que cada ciudadano ejerza su derecho al voto para fortalecer las instituciones y decidir el modelo de provincia y país que desea.

“Que voten según crean y consideren cuál es el compromiso que debemos asumir quienes aspiramos a formar parte de los cuerpos legislativos”, expresó.

El voto de Marisa Uceda (Fuerza Justicialista)

Marisa Uceda, segunda candidata por Fuerza Justicialista, afirmó que está viviendo la elección con "mucha felicidad, mucha expectativa, deseando que la convocatoria sea alta y como siempre con mucha esperanza de cambiar esto porque la gente nos pide que le pongamos un límite a Milei".