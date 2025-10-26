26 de octubre de 2025 - 11:53

Difonso votó en San Carlos: "Los mendocinos van a elegir pensando en Mendoza, no en Buenos Aires"

El candidato a diputado nacional por la alianza Provincias Unidas - Defendamos Mendoza agradeció a los ciudadanos por el apoyo.

Jorge Difonso, el candidato a diputado nacional por la alianza “Provincias Unidas – Defendamos Mendoza”.

Jorge Difonso, el candidato a diputado nacional por la alianza “Provincias Unidas – Defendamos Mendoza”.

El candidato a diputado nacional por la alianza “Provincias Unidas – Defendamos Mendoza”, Jorge Difonso, emitió su voto este domingo en la escuela Adolfo Tula de La Consulta, en el departamento de San Carlos.

Tras sufragar, Difonso llamó a los mendocinos a participar de la jornada electoral y remarcó la importancia de priorizar los temas de la provincia. Entre ellos, advirtió sobre el agua.

“Estoy muy agradecido a todos los mendocinos que nos recibieron durante la campaña, el apoyo que nos brindaron. He recorrido toda Mendoza y estoy seguro de que los mendocinos van a priorizar la agenda local. Les interesa la agenda de Mendoza por sobre la de Buenos Aires”, expresó el candidato.

En esa línea, el sancarlino pidió a los ciudadanos que se acerquen a votar “al candidato que elijan”, y reclamó que “quien resulte electo defienda el agua de Mendoza”.

Finalmente valoró el debut nacional de la Boleta Única de Papel (BUP) y lo calificó como “un sistema más transparente y efectivo para que no falten boletas”.

