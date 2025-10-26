26 de octubre de 2025 - 11:41

El voto de Emir Félix: "El peronismo tuvo instancias difíciles y siempre se ha repuesto"

El candidato a diputado nacional por el Frente Justicialista dijo que en la elección del 26 de octubre "se define un modelo" y se mostró esperanzado en la mejora de los números de su partido.

El candidato a diputado nacional Emir Félix Fuerza Justicialista) vota en las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre

Foto:

Prensa PJ
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El candidato a diputado nacional por el Frente Justicialista, Emir Félix, votó por la mañana en una escuela de San Rafael y definió a las elecciones legislativas de este domingo como la "definición de un modelo" de país, además de mostrar confianza en la recuperación del peronismo en cuanto a votos conseguidos.

La lista de candidatos del PJ tiene al frente a Emir Félix y está integrada por los intendentes Flor Destéfanis (Santa Rosa), Fernando Ubieta (La Paz) y Matías Stevanato (Maipú).

"Es una elección trascendente porque se define un modelo, de seguir avanzando en los niveles de endeudamiento y pérdida de soberanía; si ese modelo va a sostener el 55% que obtuvo en el balotaje o si va a perder apoyo", declaró el exintendente de San Rafael al emitir su sufragio este domingo.

Sobre el segundo puesto al que aspira (en 2023, el PJ quedó tercero tras La Unión Mendocina), Félix mencionó que "el peronismo tuvo instancias difíciles y siempre se ha repuesto. Hemos recorrido toda la provincia y escuchamos a cada ciudadano, a cada sector, el productivo, los jubilados, los docentes, la salud, nuestros jóvenes y cómo ven nuestro país".

"Hemos hecho una gran campaña, muy limpia, no ha habido complicaciones y venimos con un proceso de avance firme en los intereses de los mendocinos", añadió.

"Hay una situación muy compleja, con una expectativa negativa de lo que se está viviendo. Notamos mucha angustia y decepción en cada rincón de la provincia", indicó Emir Félix, quien acudió a votar acompañado por su hermano Omar, actual jefe comunal de San Rafael.

Finalmente planteó que "toda la vida defendimos los intereses de los sanrafaelinos y ahora me toca hacerlo por todos los mendocinos".

