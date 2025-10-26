26 de octubre de 2025 - 13:08

Los votos de Anabel Fernández Sagasti y Marisa Uceda: "No se vota con odio, se vota con esperanza"

La senadora nacional y la candidata a diputada nacional confían en una buena elección del peronismo en Mendoza. "La gente nos pide que le pongamos un límite a Milei", dijo Uceda.

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti vota en las elecciones legislativas 2025

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti vota en las elecciones legislativas 2025

Foto:

Prensa Fernández Sagasti
La candidata a diputada nacional de Fuerza Justicialista, Marisa Uceda

La candidata a diputada nacional de Fuerza Justicialista, Marisa Uceda

Foto:

Prensa Uceda
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Los votos de la senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti, y la candidata a diputada nacional por la Fuerza Justicialista, Marisa Uceda, se caracterizaron por un mensaje de optimismo para el resultado que espera hoy el peronismo en Mendoza en estas elecciones legislativas.

Leé además

No, este video donde Jorge Taiana dice que dio de baja su candidatura a diputado no es real: está hecho con IA

No, este video donde Jorge Taiana dice que dio de baja su candidatura a diputado no es real: está hecho con IA

Por Reverso
Mauricio Macri votó y le envió un mensaje a Milei.

Macri votó y le pidió a Milei que haga cambios serios: "Si me necesita, él tiene mi número"

Por Redacción Política

“Estamos muy expectantes de lo que pueda pasar hoy. La verdad es que la previa de estas elecciones para la Argentina estuvo atravesada una inestabilidad política y económica muy grande. Veremos cuánto del apoyo del 55% del presidente de la Nación queda en estas elecciones de segundo término”, expresó Fernández Sagasti en la escuela N°1-658 Tropero Sosa de Godoy Cruz, a la que llegó a la mañana acompañada por sus sobrinas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/anabelfsagasti/status/1982475500577833410&partner=&hide_thread=false

Sobre el desarrollo de los comicios, la senadora nacional afirmó que “las noticias que nosotros hemos tenido en algunas escuelas que estamos fiscalizando y cómo hemos podido hablar con los encargados de escuelas de nuestro partido es que hay mucho ausentismo de las autoridades de mesa. Eso, bueno, es un rasgo que tendremos que analizar para las próximas elecciones”.

En su mensaje a los mendocinos, Fernández Sagasti agregó: “Hay que participar, hay que ir a votar, en las urnas se mete esperanza. No se vota con odio, se vota con esperanza. Esperemos que Mendoza dé una elección democrática como siempre ha hecho para todo el país.

Marisa Uceda: "La gente nos pide que le pongamos un límite a Milei"

La candidata a diputada nacional por la Fuerza Justicialista, Marisa Uceda, también dijo que espera una "alta convocatoria" en esta jornada electoral y cuestionó las políticas del Gobierno nacional.

Tras sufragar en la escuela N°1-259 Vergara, Uceda afirmó que está viviendo la elección con "mucha felicidad, mucha expectativa, deseando que la convocatoria sea alta y como siempre con mucha esperanza de cambiar esto porque la gente nos pide que le pongamos un límite a Milei".

La candidata a diputada nacional de Fuerza Justicialista, Marisa Uceda
La candidata a diputada nacional de Fuerza Justicialista, Marisa Uceda

La candidata a diputada nacional de Fuerza Justicialista, Marisa Uceda

Respecto a las declaraciones vertidas por el oficialismo sobre cómo pueden afectar las elecciones la economía nacional, la candidata peronista señaló: "Creo que los resultados económicos son de exclusiva responsabilidad del Gobierno nacional. Si una elección modifica los movimientos del mercado o altera el plan económico, entonces el problema no son las elecciones, sino el propio plan económico".

"Es muy fácil responsabilizar a quienes no gobiernan por los problemas económicos que tiene el gobierno nacional actual. Si gobernás y tus problemas dependen de una elección popular, entonces la pregunta es: ¿quién se hace realmente responsable?", lanzó.

"Hoy tenemos que celebrar este acto democrático. Una vez que resolvamos los temas realmente urgentes, podremos empezar a repensarnos para mejorar nuestro sistema democrático, siempre que sea con el objetivo de que responda a mayores expectativas y brinde más y mejores respuestas a la ciudadanía", dijo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Elecciones 2025 en Mendoza. Candidatos emitiendo sus votos.

De Vadillo a Ramón, más candidatos de Mendoza que ya votaron: qué dijeron

Por Redacción Política
La insólita reacción de Cornejo cuando le ofrecieron probar unos Peronachos.

La picante reacción de Cornejo cuando le ofrecieron probar unos "Peronachos"

Por Redacción Política
Violento asalto a un candidato libertario: Le gatillaron varias veces, pero el arma no se disparó

Violento asalto al candidato libertario Pablo Cervi: "Le gatillaron varias veces y no se disparó"

Por Redacción Política
El voto de Luis Petri en familia: junto a su hermana Griselda y su padre

Luis Petri votó en familia y dijo que no viajará a Buenos Aires: "Nos jugamos el futuro del país"

Por Redacción Política