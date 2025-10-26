Los votos de Anabel Fernández Sagasti y Marisa Uceda: "No se vota con odio, se vota con esperanza"

Los votos de la senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti, y la candidata a diputada nacional por la Fuerza Justicialista, Marisa Uceda, se caracterizaron por un mensaje de optimismo para el resultado que espera hoy el peronismo en Mendoza en estas elecciones legislativas.
“Estamos muy expectantes de lo que pueda pasar hoy. La verdad es que la previa de estas elecciones para la Argentina estuvo atravesada una inestabilidad política y económica muy grande. Veremos cuánto del apoyo del 55% del presidente de la Nación queda en estas elecciones de segundo término”, expresó Fernández Sagasti en la escuela N°1-658 Tropero Sosa de Godoy Cruz, a la que llegó a la mañana acompañada por sus sobrinas.
Sobre el desarrollo de los comicios, la senadora nacional afirmó que “las noticias que nosotros hemos tenido en algunas escuelas que estamos fiscalizando y cómo hemos podido hablar con los encargados de escuelas de nuestro partido es que hay mucho ausentismo de las autoridades de mesa. Eso, bueno, es un rasgo que tendremos que analizar para las próximas elecciones”.
En su mensaje a los mendocinos, Fernández Sagasti agregó: “Hay que participar, hay que ir a votar, en las urnas se mete esperanza. No se vota con odio, se vota con esperanza. Esperemos que Mendoza dé una elección democrática como siempre ha hecho para todo el país.
Marisa Uceda: "La gente nos pide que le pongamos un límite a Milei"
La candidata a diputada nacional por la Fuerza Justicialista, Marisa Uceda, también dijo que espera una "alta convocatoria" en esta jornada electoral y cuestionó las políticas del Gobierno nacional.
Tras sufragar en la escuela N°1-259 Vergara, Uceda afirmó que está viviendo la elección con "mucha felicidad, mucha expectativa, deseando que la convocatoria sea alta y como siempre con mucha esperanza de cambiar esto porque la gente nos pide que le pongamos un límite a Milei".
La candidata a diputada nacional de Fuerza Justicialista, Marisa Uceda
Respecto a las declaraciones vertidas por el oficialismo sobre cómo pueden afectar las elecciones la economía nacional, la candidata peronista señaló: "Creo que los resultados económicos son de exclusiva responsabilidad del Gobierno nacional. Si una elección modifica los movimientos del mercado o altera el plan económico, entonces el problema no son las elecciones, sino el propio plan económico".
"Es muy fácil responsabilizar a quienes no gobiernan por los problemas económicos que tiene el gobierno nacional actual. Si gobernás y tus problemas dependen de una elección popular, entonces la pregunta es: ¿quién se hace realmente responsable?", lanzó.
"Hoy tenemos que celebrar este acto democrático. Una vez que resolvamos los temas realmente urgentes, podremos empezar a repensarnos para mejorar nuestro sistema democrático, siempre que sea con el objetivo de que responda a mayores expectativas y brinde más y mejores respuestas a la ciudadanía", dijo.