En medio del escándalo por sus causas judiciales, el expresidente entró a las corridas al colegio donde ejerció su voto y se retiró sin responder preguntas.

Con custodia, Alberto Fernández evitó a la prensa y votó a las apuradas: "Vine a defender la democracia, solo eso"

El expresidente Alberto Fernández emitió su voto este domingo en una escuela de Puerto Madero en medio de un clima tenso. Llegó al lugar rodeado por custodios, evitó el contacto con los medios y permaneció en el establecimiento solo unos minutos.

Fernández bajó de su vehículo pasadas las 10 de la mañana y, sin parar, ingresó rápidamente al edificio, rodeado por personal de seguridad. Dentro del establecimiento se dirigió directamente al aula asignada para votar y, tras cumplir con el trámite, se retiró sin brindar declaraciones.

A la salida, el exmandatario fue abordado por un móvil de TN, pero solo alcanzó a dejar una breve frase antes de marcharse: “Vine a defender la democracia, solo eso”.

Acto seguido, se retiró apurado, esquivando a la prensa y sin responder preguntas.

El exjefe de Estado, que se mantuvo gran parte del año alejado de la vida pública, volvió a aparecer en escena hace unos meses mientras transita causas judiciales. Enfrenta dos investigaciones abiertas: una por violencia de género, a raíz de la denuncia presentada por su expareja Fabiola Yañez, y otra conocida como la “Causa Seguros”, donde se lo investiga por presuntas contrataciones irregulares durante su gobierno.

