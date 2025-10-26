En medio del escándalo por sus causas judiciales, el expresidente entró a las corridas al colegio donde ejerció su voto y se retiró sin responder preguntas.

Con custodia, Alberto Fernández evitó a la prensa y votó a las apuradas: "Vine a defender la democracia, solo eso"

El expresidente Alberto Fernández emitió su voto este domingo en una escuela de Puerto Madero en medio de un clima tenso. Llegó al lugar rodeado por custodios, evitó el contacto con los medios y permaneció en el establecimiento solo unos minutos.

Fernández bajó de su vehículo pasadas las 10 de la mañana y, sin parar, ingresó rápidamente al edificio, rodeado por personal de seguridad. Dentro del establecimiento se dirigió directamente al aula asignada para votar y, tras cumplir con el trámite, se retiró sin brindar declaraciones.

A la salida, el exmandatario fue abordado por un móvil de TN, pero solo alcanzó a dejar una breve frase antes de marcharse: “Vine a defender la democracia, solo eso”.

"Estoy defendiendo la democracia"



Alberto Fernández emitió su voto y al retirarse golpeó con el puño la puerta del edificio de la Universidad Católica Argentina en Puerto Madero. pic.twitter.com/YRmLN8zMa0 — Corta (@somoscorta) October 26, 2025 Acto seguido, se retiró apurado, esquivando a la prensa y sin responder preguntas.