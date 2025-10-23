Renunciaron los abogados de Fabiola Yañez en la causa por violencia de género contra Alberto Fernández

Los letrados Mariana Gallego y Mauricio D’Alessandro cumplían un rol clave en la causa que inició la ex primera dama.

Los abogados Mariana Gallego y Mauricio D’Alessandro renunciaron a la defensa de la ex primera dama Fabiola Yañez en la causa contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género, informaron hoy fuentes del caso.

La defensa de Yañez, quien en los últimos días regresó al país procedentes de Madrid, era ejercida por ambos letrados en una causa en la ciudad de Buenos Aires en la que la ex primera dama estaba denunciada por el ex presidente por “impedimento de contacto” de Francisco, el hijo de ambos.

Ese proceso “devino abstracto” al regresar Yañez al país, lo que generó la caída del vínculo entre ambas partes, aclaró Gallego en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.

En los otros procesos los letrados habían sido designados por Yañez como apoderados en la querella en el caso federal por violencia de género y el juicio civil por alimentos, dos expedientes a los que también renunciaron.

La llamada telefónica entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez. La llamada telefónica entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez. En las causas que se sustanciaban en el fuero de la Ciudad por impedimento de contacto y alimentos, Gallego había presentado la renuncia el lunes último. En tanto en el expediente federal por violencia de género la dimisión de D’Alessandro se concretó hoy porque “había plazos corriendo y vencimientos impostergables que, por ser apoderados de la querella con mandato vigente, se debían cumplir por responsabilidad profesional”, indicaron los letrados en diálogo con esta agencia.