Renunciaron los abogados de Fabiola Yañez en la causa por violencia de género contra Alberto Fernández

Los abogados Mariana Gallego y Mauricio D’Alessandro renunciaron a la defensa de la ex primera dama Fabiola Yañez en la causa contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género, informaron hoy fuentes del caso.
Los letrados Mariana Gallego y Mauricio D’Alessandro cumplían un rol clave en la causa que inició la ex primera dama.
La defensa de Yañez, quien en los últimos días regresó al país procedentes de Madrid, era ejercida por ambos letrados en una causa en la ciudad de Buenos Aires en la que la ex primera dama estaba denunciada por el ex presidente por “impedimento de contacto” de Francisco, el hijo de ambos.
Ese proceso “devino abstracto” al regresar Yañez al país, lo que generó la caída del vínculo entre ambas partes, aclaró Gallego en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.
En los otros procesos los letrados habían sido designados por Yañez como apoderados en la querella en el caso federal por violencia de género y el juicio civil por alimentos, dos expedientes a los que también renunciaron.
En las causas que se sustanciaban en el fuero de la Ciudad por impedimento de contacto y alimentos, Gallego había presentado la renuncia el lunes último. En tanto en el expediente federal por violencia de género la dimisión de D’Alessandro se concretó hoy porque “había plazos corriendo y vencimientos impostergables que, por ser apoderados de la querella con mandato vigente, se debían cumplir por responsabilidad profesional”, indicaron los letrados en diálogo con esta agencia.
En este escenario, la abogada Marcela de Leonardis asumirá la querella. La defensora ya se había hecho cargo de la representación de la denunciante en otras causas de los fueros civil y penal y contravencional de la Justicia de Buenos Aires.
Ante este cambio, se espera que haya un giro en la estrategia de la querella, que podría tener un impacto directo en la tramitación de la causa por violencia de género, en la que el expresidente Fernández está cerca de ser elevado a juicio oral y público.