Fabiola Yañez habló por primera vez sobre el video de Tamara Pettinato y Alberto Fernández: "Yo sabía lo que pasaba entre ellos"

La ex primera dama volvió a ser noticia tras una confesión que dejó a todos con la boca abierta.

La ex primera dama Fabiola Yañez volvió a ser noticia tras una confesión que dejó a todos con la boca abierta, ya que en una charla reciente la periodista y actriz habló sin filtros sobre Tamara Pettinato y la relación que tenía con Alberto Fernández (su ex pareja y ex presidente) y deslizó que ya conocía lo que ocurría entre ellos.

“Yo ya sabía lo que pasaba entre él y Pettinato”, lanzó Yañez en Lape Club Social, (programa de TV conducido por Sergio Lapegüe) sin rodeos y con tono calmo agregó al ser consultada sobre cómo impactó en la sociedad en ese momento: “Yo creo que es algo que a la gente le resultó chocante”.

Aunque evitó dar más detalles, la contundencia de sus declaraciones bastó para reavivar las versiones sobre la relación entre Pettinato y Fernández, quienes habrían mantenido un estrecho vínculo. Por ahora, ninguno de los involucrados salió a responder públicamente, pero el comentario de Yañez ya generó un fuerte impacto en los programas de espectáculos.