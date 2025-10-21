Fabiola Yañez habló por primera vez sobre el video de Tamara Pettinato y Alberto Fernández: "Yo sabía lo que pasaba entre ellos"

La ex primera dama Fabiola Yañez volvió a ser noticia tras una confesión que dejó a todos con la boca abierta, ya que en una charla reciente la periodista y actriz habló sin filtros sobre Tamara Pettinato y la relación que tenía con Alberto Fernández (su ex pareja y ex presidente) y deslizó que ya conocía lo que ocurría entre ellos.
“Yo ya sabía lo que pasaba entre él y Pettinato”, lanzó Yañez en Lape Club Social, (programa de TV conducido por Sergio Lapegüe) sin rodeos y con tono calmo agregó al ser consultada sobre cómo impactó en la sociedad en ese momento: “Yo creo que es algo que a la gente le resultó chocante”.
Aunque evitó dar más detalles, la contundencia de sus declaraciones bastó para reavivar las versiones sobre la relación entre Pettinato y Fernández, quienes habrían mantenido un estrecho vínculo. Por ahora, ninguno de los involucrados salió a responder públicamente, pero el comentario de Yañez ya generó un fuerte impacto en los programas de espectáculos.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1824844786882564560?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1824844786882564560%7Ctwgr%5E0021e06e95ad79895b414be90ed4bb3c570788ef%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.losandes.com.ar%2Fpolitica%2Fse-filtro-un-nuevo-video-de-tamara-pettinato-con-alberto-fernandez-en-casa-rosada&partner=&hide_thread=false