21 de octubre de 2025 - 13:57

Fabiola Yañez habló por primera vez sobre el video de Tamara Pettinato y Alberto Fernández: "Yo sabía lo que pasaba entre ellos"

La ex primera dama volvió a ser noticia tras una confesión que dejó a todos con la boca abierta.

Tamara Pettinato fue noticia a partir de los videos filtrados con Alberto Fernández

Tamara Pettinato fue noticia a partir de los videos filtrados con Alberto Fernández

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La ex primera dama Fabiola Yañez volvió a ser noticia tras una confesión que dejó a todos con la boca abierta, ya que en una charla reciente la periodista y actriz habló sin filtros sobre Tamara Pettinato y la relación que tenía con Alberto Fernández (su ex pareja y ex presidente) y deslizó que ya conocía lo que ocurría entre ellos.

Leé además

La Cámara Nacional Electoral ordenó que los resultados de los comicios se informen por distritos

Elecciones legislativas: los resultados se informarán por provincia y no habrá conteo nacional, como pretendía LLA

Por Redacción Política
El ingreso de San Rafael por la Ruta Nacional 143. 

Nueve empresas en carrera por la ruta que une San Carlos con San Rafael: cuándo iniciará la obra

Por Martín Fernández Russo

“Yo ya sabía lo que pasaba entre él y Pettinato”, lanzó Yañez en Lape Club Social, (programa de TV conducido por Sergio Lapegüe) sin rodeos y con tono calmo agregó al ser consultada sobre cómo impactó en la sociedad en ese momento: “Yo creo que es algo que a la gente le resultó chocante”.

Aunque evitó dar más detalles, la contundencia de sus declaraciones bastó para reavivar las versiones sobre la relación entre Pettinato y Fernández, quienes habrían mantenido un estrecho vínculo. Por ahora, ninguno de los involucrados salió a responder públicamente, pero el comentario de Yañez ya generó un fuerte impacto en los programas de espectáculos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1824844786882564560?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1824844786882564560%7Ctwgr%5E0021e06e95ad79895b414be90ed4bb3c570788ef%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.losandes.com.ar%2Fpolitica%2Fse-filtro-un-nuevo-video-de-tamara-pettinato-con-alberto-fernandez-en-casa-rosada&partner=&hide_thread=false
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fuerte cruce entre Luis Caputo y Delfina Rossi por la recompra de deuda: Trabajás por acomodo y para chorear un sueldo.

Fuerte cruce entre Luis Caputo y Delfina Rossi: "Trabajás por acomodo y para chorear un sueldo"

Por Redacción Política
La candidata a diputada nacional del Frente de Izquierda de Mendoza, Micaela Blanco Minoli.

Micaela Blanco Minoli: "Mendoza es una provincia rica con trabajadores pobres"

Por Jorge Yori
El presidente Javier Milei | EFE/ André Coelho

Milei confirmó cambios en el gabinete y cuál es el resultado con el que se conforma el domingo

Por Redacción Política
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNCuyo. Prensa: UNCuyo.

UNCuyo: denuncian a una agrupación kirchnerista por presunto fraude en las elecciones del Centro de Estudiantes en Exactas

Por Redacción Política