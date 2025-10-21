21 de octubre de 2025 - 13:53

Nueve empresas en carrera por la ruta que une San Carlos con San Rafael: cuándo iniciará la obra

El Gobierno avanzó con la licitación de la primera obra del paquete de rutas nacionales que intervendrá.

El ingreso de San Rafael por la Ruta Nacional 143.&nbsp;

Gobierno de Mendoza
Los Andes | Martín Fernández Russo
Por Martín Fernández Russo

Este martes, el gobernador Alfredo Cornejo encabezó el acto de apertura de sobres y se conocieron que son nueve las empresas que compiten por quedarse con alguno de los tres tramos de los 107 kilómetros totales que abarca el proyecto.

La obra, que será financiada por los Fondos del Resarcimiento bajo el Decreto 2070/2024, cuenta con un presupuesto oficial de $59.507.375.795,93 y contempla tareas de repavimentación, refuerzo estructural de calzada, banquinas, accesos e incorporación de dos nuevos ordenadores viales en los ingresos al aeropuerto del Sur y en la intersección con El Toledano.

Cornejo señaló que no es habitual que el Ejecutivo participe de los actos de apertura de sobres, aunque “en este caso se trata de una obra de especial envergadura”. También, jugando al filo de la veda electoral, no se trató de una adjudicación sino de una acto administrativo previo.

Alfredo Cornejo-Hebe Casado-Marité Badui
El gobernador Alfredo Cornejo junto a la vicegobernadora Hebe Casado y la subsecretaria de Infraestructura, Marit&eacute; Badui, en el acto de apertura de sobres de la licitaci&oacute;n de la Ruta 143.&nbsp;

El mandatario explicó que la Provincia asumió el desafío de ejecutar una ruta nacional con fondos propios, tras celebrar un convenio con Vialidad Nacional y contar con la aprobación legislativa correspondiente.

“Hemos tomado el desafío de invertir nosotros, el Gobierno provincial, en una ruta nacional”, señaló, y recordó que se trata de una inversión del Fondo del Resarcimiento de la Promoción Industrial aplicada a infraestructura productiva.

Además, valoró que se hayan recibido 9 ofertas y expresó que “esa competencia es muy buena para la provincia, saludable para la industria y para la administración”.

Por su parte, la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui, recordó que la traza posee una antigüedad de 58 años y que no recibe una intervención integral desde hace cuatro décadas, “por lo que la obra permitirá mejorar significativamente la conectividad y las condiciones de circulación en una de las rutas más importantes de la región”.

Una empresa distinta para cada tramo

La subsecretaria explicó ante la prensa que la obra se licita en tres tramos y las empresas pudieron presentarse a uno o más de ellos, pero a la hora de la adjudicación una misma empresa no podrá realizar las tres secciones planteadas.

Dividirla en tres tramos es darle mayor concurrencia y participación a las empresas, y no que una misma empresa pueda ganar 107 kilómetros”, consideró la funcionaria.

Y explicó que tomaron esta decisión porque “suele suceder que cuando son tramos tan largos y son continuos, más allá de lo que se pone en el pliego y las condiciones que exigen y la aplicación de multas, una misma empresa a veces suele regular el ritmo de obra”.

“Realmente ha sido para optimizar el plazo lo máximo posible y propiciar la mayor concurrencia de empresas en esta licitación y todas las que estamos llevando a cabo”, agregó.

Ruta 143-Pareditas-San Rafael
La Ruta 143 que une Pareditas con San Rafael.&nbsp;

Cuándo se ejecutará la obra

Los plazos de ejecución serán de 12 meses para los tramos que van desde la Ruta Provincial 150 hasta el arroyo Seco de las Peñas y desde allí, hasta Pareditas, en San Carlos. El tramo urbano, entre Avenida Rawson y la rotonda del Cristo en San Rafael, tendrá un plazo de 18 meses.

Badui aclaró que la evaluación de las ofertas demandará “un mes mínimo” y estimó que habrá luego, “dos meses más hasta que se formaliza la adjudicación y la firma de contratos”. Por esto aclaró que, “sobre fin de año o principios de enero, estaremos ejecutando la obra”.

También anticipó que tendrá mucha validez en la evaluación de las ofertas los planes de desvíos de tránsito que hayan presentado las empresas oferentes, dado que serán trabajos que intervendrán fuertemente la conexión en el Sur provincial.

Obras con el Fondo del Resarcimiento

  • Obra: Refuncionalización Ruta Nacional 143, tramos Pareditas – San Rafael
  • Marco normativo: Licitación con Fondos del Resarcimiento – Decreto 2070/2024
  • Fecha de licitación: 22/09/2025
  • Fecha de apertura: 21/10/2025
  • Presupuesto oficial: $59.507.375.795,93

Descripción por sección:

  • Sección 1: 11 km desde Avenida Rawson (rotonda del Mapa) hasta la intersección con Ruta Provincial 150 (rotonda del Cristo) – $11.033.842.810,99 – 18 meses.
  • Sección 2: 48 km desde la intersección de Ruta Provincial 150 (rotonda del Cristo) hasta Río Seco de las Peñas – $23.843.441.618,43 – 12 meses.
  • Sección 3: 48 km desde Río Seco de las Peñas hasta Pareditas, en San Carlos – $24.630.091.366,51 – 12 meses.
