14 de octubre de 2025 - 15:39

El Polo TIC Mendoza y ÜNICO lanzan una herramienta para conectar talento, empleo e innovación

Se trata de una nueva plataforma que conecta a profesionales de la economía del conocimiento con empresas del ecosistema tecnológico mendocino.

&nbsp;Este espacio reúne a startups, pymes y corporaciones consolidadas que trabajan en proyectos de transformación digital con impacto regional e internacional.&nbsp;

Foto:

Cortesía Polo TIC
Los Andes | María Jesús Abril
Por María Jesús Abril

Cada vez son más las personas que se forman en áreas vinculadas a la tecnología y buscan oportunidades para desarrollarse profesionalmente en nuestra provincia. Con ese objetivo, PoloTIC Mendoza y ÜNICO desarrollaron un banco de talentos especializado en tecnología e innovación, una plataforma que permite a profesionales y técnicos cargar su CV y conectarse con empresas del ecosistema tecnológico mendocino.

Empleo tecnológico: nuevas oportunidades para profesionales

La plataforma está pensada para que profesionales y técnicos de áreas como desarrollo de software, ciencia de datos, inteligencia artificial o diseño digital puedan subir su currículum vitae y mantener actualizada su disponibilidad laboral.

A diferencia de los portales tradicionales de empleo, el sistema permite que cada persona indique si está abierta a nuevas oportunidades y que las empresas asociadas al Polo accedan mediante un usuario a un buscador avanzado por competencias, experiencia o tipo de trabajo.

“El acceso rápido y confiable a talento especializado es clave para el crecimiento del ecosistema tecnológico de Mendoza. Esta alianza con ÜNICO nos permite ofrecer una herramienta concreta para reducir tiempos de búsqueda y mejorar la calidad de las contrataciones”, señaló Juan Fernando Cepparo, Director Ejecutivo del PoloTIC Mendoza.

Un mercado que demanda talento tecnológico e innovación

La necesidad de profesionales tecnológicos sigue en ascenso. Según el informe 2025 de Manpower Group, más del 68 % de las empresas argentinas tiene dificultades para cubrir vacantes, especialmente en áreas técnicas y de innovación como desarrollo de software, ciencia de datos, ciberseguridad y DevOps.

En este contexto, el banco de talentos ofrece a los profesionales una manera práctica de mostrar sus habilidades y conectarse con oportunidades laborales dentro del ecosistema tecnológico.

“Hemos usado inteligencia artificial para amplificar nuestras capacidades y construir puentes sólidos entre candidatos y organizaciones, para que ambos puedan conocerse mejor y así entablar contratos sanos que permitan a los candidatos crecer en sus carreras profesionales y las organizaciones cumplir con su propósito”, explicó Diego Caso, titular de ÜNICO.

Cómo sumarse al banco de talentos del Polo TIC

Las personas interesadas en formar parte del banco de talentos pueden cargar su CV en https://poloticmendoza.org/cv/ .

Además, quienes sean contratados a través de esta plataforma podrán acceder a los programas provinciales Enlace y Enlazados, impulsados por el Gobierno de Mendoza para promover la inserción laboral y el desarrollo del talento local.

Esta alianza estratégica entre el sector público, privado y académico refuerza el compromiso de Mendoza por seguir articulando formación, innovación y empleo de calidad dentro del ecosistema tecnológico provincial.

