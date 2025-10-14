14 de octubre de 2025 - 14:38

¿Fin del 'googleo' tradicional? Google revolucionó el buscador con el Modo IA: así funciona

La función ya figura disponible para Argentina y en español, con acceso desde la web y la app oficial.

image
Por Redacción

Con respuestas generadas por inteligencia artificial, seguimiento de preguntas y enlaces a fuentes, Google amplía globalmente el Modo IA de su buscador. La función ya figura disponible para Argentina y en español, con acceso desde la web y la app oficial.

Después de meses de pruebas y lanzamientos parciales, Google empezó a habilitar el Modo IA a más países y más idiomas: la compañía reporta un despliegue a más de 40 nuevos territorios y 35+ lenguas, superando los 200 países y territorios en total. El objetivo es convertir la búsqueda en una experiencia conversacional que combine razonamiento avanzado y enlaces a la web.

image

¿Qué cambia para el usuario?

En la pestaña “Modo IA” el buscador ofrece una respuesta elaborada por inteligencia artificial a partir de la consulta inicial y permite repreguntar para afinar resultados. La experiencia es multimodal: se puede preguntar con texto, voz e imágenes, y el sistema organiza la información y sugiere vínculos a sitios relevantes para ampliar o verificar.

Google asegura que, cuando su nivel de confianza no es suficiente, privilegia mostrar un conjunto de enlaces antes que una síntesis automatizada. Además, explica que el Modo IA divide la pregunta en subtemas y busca en paralelo (“query fan-out”) para construir una respuesta más completa. Como toda función en evolución, advierte que puede cometer errores y recomienda revisar fuentes.

En términos técnicos, las funciones de búsqueda con IA —incluido el Modo IA— se apoyan en una versión personalizada de Gemini 2.5, el modelo de lenguaje de la compañía. Para casos más exigentes, Google ofrece Deep Search dentro del Modo IA (en entorno de Labs y para suscriptores), que navega cientos de sitios y arma un informe totalmente citado.

Cómo usarlo

  • Desde la web: entrar a google.com, hacer una búsqueda y tocar “Modo IA”.
  • Atajo directo: google.com/ai también lo muestra cuando está disponible para la cuenta/región.
  • En la app de Google: botón “Modo IA” en la pantalla principal.
  • Historial/continuidad: para retomar búsquedas conviene activar Actividad web y de apps.

¿Se termina el “googlear”?

Más que reemplazar la lista clásica de enlaces, el Modo IA integra respuestas con enlaces de comprobación y repreguntas en un mismo flujo. El hábito de “googlear” podría volverse más conversacional y guiado por tareas, sobre todo en consultas complejas; para búsquedas directas, la lista tradicional sigue disponible. El impacto en el ecosistema informativo se seguirá evaluando a medida que la función se consolide.

