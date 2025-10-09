Google Discover te muestra todas las noticias de Los Andes al apretar este link

Tener la información de Los Andes es fácil y sencillo, gracias a la herramienta Google Discover: hacé clic acá y apretá en el botón "seguir".
Google propone una función que permite a los lectores de Los Andes priorizar la actualidad local con acceso rápido, contrastado y directo a la pantalla.
Vas a poder mantenerte informado de las últimas noticias de Mendoza, Argentina y el mundo de una manera cómoda, completa y rápida.
La función es hoy una de las principales puertas de entrada a la información y el contenido en los dispositivos móviles, tanto en Android como en iOS a través de la aplicación de Google y navegadores móviles.
Desde hace pocos días Google ofrece una lista de noticias más personalizada que combina noticias, videos y publicaciones y de seguir directamente a medios como Los Andes para dar prioridad a sus noticias en la pantalla de inicio.
Para los lectores de Mendoza que consultan la actualidad a diario, contar con las noticias de Los Andes en primer plano garantiza no perderse nada. Se trata de un modo de acceder de forma rápida a información contrastada y en tiempo real, sin necesidad de entrar en buscadores ni redes sociales. Al priorizar a Los Andes en Discover, el algoritmo entenderá que los artículos del diario deben mostrarse con más frecuencia y relevancia.
Configurar Google Discover para que muestre con prioridad las noticias de Los Andes es un proceso rápido y sencillo que se puede realizar desde cualquier dispositivo móvil.
A continuación, la guía para empezar a seguir al diario en tu feed personalizado:
Si al seguir los pasos no aparecen artículos de Los Andes en su feed de Discover, hay alternativas para optimizar los resultados:
Con esta guía, configurar Google Discover para que muestre siempre las publicaciones de Los Andes es más sencillo que nunca. De esta manera, usted adapta la tecnología para estar informado con rigor, calidad y actualidad.