Google Discover te muestra todas las noticias de Los Andes al apretar este link

Vas a poder mantenerte informado de las últimas noticias de Mendoza, Argentina y el mundo de una manera cómoda, completa y rápida.

La función es hoy una de las principales puertas de entrada a la información y el contenido en los dispositivos móviles, tanto en Android como en iOS a través de la aplicación de Google y navegadores móviles.

Desde hace pocos días Google ofrece una lista de noticias más personalizada que combina noticias, videos y publicaciones y de seguir directamente a medios como Los Andes para dar prioridad a sus noticias en la pantalla de inicio.

Para los lectores de Mendoza que consultan la actualidad a diario, contar con las noticias de Los Andes en primer plano garantiza no perderse nada. Se trata de un modo de acceder de forma rápida a información contrastada y en tiempo real, sin necesidad de entrar en buscadores ni redes sociales. Al priorizar a Los Andes en Discover, el algoritmo entenderá que los artículos del diario deben mostrarse con más frecuencia y relevancia.

Más opciones para activar Los Andes en Google Discover

Configurar Google Discover para que muestre con prioridad las noticias de Los Andes es un proceso rápido y sencillo que se puede realizar desde cualquier dispositivo móvil.

A continuación, la guía para empezar a seguir al diario en tu feed personalizado:

Abrir la aplicación de Google: acceder a la aplicación de Google en tu dispositivo iOS o Android. En el caso de Android, también se puede acceder a Discover al deslizar a la derecha desde la pantalla de inicio.

acceder a la aplicación de Google en tu dispositivo iOS o Android. En el caso de Android, también se puede acceder a Discover al deslizar a la derecha desde la pantalla de inicio. Iniciar sesión con la cuenta de Google: Es indispensable seleccionar la cuenta con la que desea personalizar su feed.

Es indispensable seleccionar la cuenta con la que desea personalizar su feed. Desplazarse por el feed de noticias: Explore las noticias y publicaciones recomendadas que aparecen en el inicio de Discover.

Explore las noticias y publicaciones recomendadas que aparecen en el inicio de Discover. Localizar una noticia de Los Andes: Cuando encuentre contenido del diario, deberá observar el botón “Seguir” . Este botón se mostrará generalmente en la parte superior derecha del artículo.

Cuando encuentre contenido del diario, deberá observar el botón . Este botón se mostrará generalmente en la parte superior derecha del artículo. Pulsar “Seguir”: Al hacer clic en “Seguir”, Los Andes quedará registrado en sus preferencias. A partir de ese momento, sus publicaciones tendrán mayor prioridad y frecuencia en su feed.

Optimizar la experiencia

Si al seguir los pasos no aparecen artículos de Los Andes en su feed de Discover, hay alternativas para optimizar los resultados:

Búsqueda Directa: Puede buscar directamente el nombre del diario, “Los Andes” , en la barra de búsqueda de Google y seguirlo desde allí.

Puede buscar directamente el nombre del diario, , en la barra de búsqueda de Google y seguirlo desde allí. Interacción: Interactuar con las noticias —abrir, leer y compartir— refuerza la señal al algoritmo de que ese contenido es de su interés.

Interactuar con las noticias —abrir, leer y compartir— refuerza la señal al algoritmo de que ese contenido es de su interés. Redes Sociales: Seguir los perfiles del diario en redes sociales también ayuda a multiplicar su visibilidad en el feed de Discover.

Con esta guía, configurar Google Discover para que muestre siempre las publicaciones de Los Andes es más sencillo que nunca. De esta manera, usted adapta la tecnología para estar informado con rigor, calidad y actualidad.