Video de una salvaje golpiza entre estudiantes: 3 alumnos heridos, uno está internado de gravedad

Una violenta y salvaje pelea entre estudiantes del colegio Martín Zapata y otros establecimientos de esa zona de la Ciudad de Mendoza , y que tuvo lugar pasado el mediodía del miércoles en el Parque Cívico , dejó a tres chicos de 16 y 17 años heridos . Uno de ellos -de 16 años -, incluso, permanece internado de gravedad en el Hospital Español.

Según reconstruyeron testigos del episodio y fuentes policiales , en total fueron cerca de 20 los estudiantes del Martín Zapata y de la escuela Adolfo Pérez Esquivel quienes se trenzaron en una violenta riña , que fue escalando en agresividad hasta llegar a arrojarse piedras entre sí (y que volaron por el aire).

Quien se llevó la peor parte fue un alumno de tercer año del Martín Zapata , quien recibió un golpe en la cabeza (resta confirmar si fue un golpe de puño o un piedrazo), lo que le produjo un traumatismo encefalocraneano (TEC), con herida cortante en la región occipital (cráneo). Este adolescente, oriundo de Guaymallén, permanece en terapia intensiva .

Si bien no es mucha la información detallada y confirmada hasta el momento, todo parece indicar que las peleas entre los alumnos de ambos colegios había sido preparada entre sus protagonistas.

De hecho, desde el Martín Zapata (colegio secundario dependiente de la UNCuyo ) no solamente confirmaron el episodio del miércoles, sino que adelantaron que las autoridades del establecimiento mantienen reuniones constantes con referentes del Ministerio de Seguridad para tomar medidas que frustren posibles nuevos enfrentamientos que, se cree, habrían quedado pautados entre los adolescentes para hoy, jueves .

Embed #Mendoza Un menor quedó internado luego de una pelea entre estudiantes de secundaria de la Escuela Pérez Esquivel y Martín Zapata. Sucedió este miércoles en la tarde, en el Parque Cívico. #HoyPorHoy pic.twitter.com/W8rdFJVyUc — Radio Mitre Mendoza (@radiomitremza) October 9, 2025

"Es muy preocupante todo, y nos excede, La violencia es un hecho social, cada vez más frecuente", destacaron desde el establecimiento. También desde la DGE confirmaron que, a raíz de la violencia en las peleas de ayer, ya están interviniendo con charlas con los chicos de las escuelas involucradas, así como también con las autoridades de la UNCuyo.

De acuerdo al reporte policial, pasadas las 13:30 del miércoles 8 de octubre, un efectivo de la Policía de Mendoza -perteneciente a la División de Seguridad Palacio de Gobierno- fue desplazado al espacio verde ubicado detrás del Martín Zapata, en ese tramo del Parque Cívico lindante con el colegio hacia el sur.

Hasta el momento, el aviso al CEO anoticiaba un "posible hurto o riña". No obstante, al llegar al predio parquizado detrás del Zapata, el efectivo se encontró con un preceptor del colegio, quien confirmó que las víctimas (tres adolescentes heridos) eran alumnos del lugar. Dos de ellos tienen 16 años, mientras que el tercero, 17. Además, el preceptor confirmó que a uno de los chicos le habían robado el celular.

Tras ser asistidos por una ambulancia en el lugar, se constató que uno de los chicos de 16 años tenía una herida de consideración en la cabeza, en la zona del cráneo, por lo que se dispuso su traslado al hospital. Es este quien permanece en terapia intensiva del Hospital Español.

En tanto, al otro chico de 16 años le diagnosticaron un TEC moderado sin pérdida de conocimiento (fue él a quien, además, le robaron el celular). En tanto, el tercer estudiante -de 17 años- presentaba una herida cortante externa en el oído derecho.