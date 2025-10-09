9 de octubre de 2025 - 11:20

El paradisíaco pueblito de Brasil con arrecifes naturales: un lugar mágico de aguas cálidas y cristalinas

Turismo. Si buscás playas de arena blanca, aguas tibias y un entorno natural cautivante, hay un rincón de Brasil que merece estar en tu radar.

El paradisíaco pueblito de Brasil con arrecifes naturales un lugar mágico de aguas cálidas y cristalinas (4)
Los Andes | Ramiro Viñas
Por Ramiro Viñas

En la costa norte-nordeste de Brasil, un pequeño paraíso combina arrecifes de coral, piscinas naturales y un ambiente tranquilo lejos de las grandes ciudades. A unos 60 kilómetros al sur de Recife, en el estado de Pernambuco, se encuentra un destino turístico de referencia que supo conservar su encanto a pesar de su fama creciente.

Leé además

Lo sorprendente de este aparato es que no usa vapor, ni radiación como el microondas y prepara distintos alimentos a la vez.

Adiós microondas: el electrodoméstico que es tendencia por ahorrar energía y cocinar varios alimentos a la vez

Por Lucas Vasquez
el encantador pueblito de brasil con playas virgenes: un lugar tranquilo de arenas blancas y mar turquesa

El encantador pueblito de Brasil con playas vírgenes: un lugar tranquilo de arenas blancas y mar turquesa

Por Ramiro Viñas

Allí las olas se amansan, los pescados nadan entre los arrecifes y el paisaje se viste de verde tropical.

Ese lugar es Porto de Galinhas, en el municipio de Ipojuca. Este pueblito costero se destaca por sus playas protegidas por arrecifes coralinos, que forman piscinas naturales accesibles desde la orilla durante la marea baja.

El paradisíaco pueblito de Brasil con arrecifes naturales un lugar mágico de aguas cálidas y cristalinas (1)

Es uno de los destinos de turismo más reconocidos de Brasil por esa característica.

Naturaleza viva y piscinas entre corales

Frente a Porto de Galinhas, los arrecifes actúan como barrera natural que filtra el oleaje, permitiendo que se formen piscinas marinas de aguas cristalinas.

El paradisíaco pueblito de Brasil con arrecifes naturales un lugar mágico de aguas cálidas y cristalinas (3)

Las jangadas (pequeñas embarcaciones locales) transportan visitantes hacia esos pozos marinos donde se puede nadar entre peces tropicales y corales bien preservados.

Además, la región incluye playas como Muro Alto, que cuenta con una extensa franja de arrecifes que crea un mar casi plano, apto para quienes buscan nadar sin fuerza de olas.

Qué hacer más allá de la playa

El paradisíaco pueblito de Brasil con arrecifes naturales un lugar mágico de aguas cálidas y cristalinas (2)

  • Paseos en jangada o bote hacia piscinas naturales, una de las actividades imperdibles para explorar la fauna marina local.

  • Excursiones en buggy por la costa, recorridos que permiten descubrir playas vecinas, manglares y tramos costeros menos accesibles.

  • Visitas a playas cercanas como Maracaípe o Cupe, que conservan un clima más tranquilo y ofrecen variedad en ambientes marinos.

  • Explorar el centro local, con tiendas de artesanías, gastronomía regional y un ambiente relajado junto al mar.

El paradisíaco pueblito de Brasil con arrecifes naturales un lugar mágico de aguas cálidas y cristalinas (6)

Datos útiles para planificar el viaje a Brasil

  • Cómo llegar: el aeropuerto más cercano es el de Recife (a unos 60 km). Desde allí se accede por carretera mediante la BR-101 y la PE-038.

  • Cuándo ir: la mejor temporada es entre septiembre y marzo, cuando el clima es más seco y el mar más claro.

  • Alojamiento: hay hoteles frente a la playa, resorts all inclusive, posadas locales y hospedajes boutique.

  • Recomendaciones: planificar las visitas a las piscinas cuando la marea esté baja; usar protección solar fuerte y calzado adecuado para caminar sobre los corales.

El paradisíaco pueblito de Brasil con arrecifes naturales un lugar mágico de aguas cálidas y cristalinas (5)

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Se derrumbó un restaurante en San Pablo, Brasil.

Colapso fatal en un restaurante: murió una empleada y hay ocho personas heridas

Por Redacción Mundo
Casi tragedia en Brasil.

Casi tragedia: un colectivo con 55 alumnos chocó contra nueve autos y se prendió fuego

Por Redacción Mundo
La influencer de Brasil que falleció en un accidente de auto.

Luto en las redes: murió una famosa influencer junto a su pareja tras chocar con dos camiones

Por Redacción Mundo
Los votos de países latinoamericanos en las Naciones Unidas mostraron posturas muy divergentes entre ellos.

La significación de la región en la Asamblea de la ONU

Por Rosendo Fraga