El paradisíaco pueblito de Brasil con arrecifes naturales: un lugar mágico de aguas cálidas y cristalinas

Turismo. Si buscás playas de arena blanca, aguas tibias y un entorno natural cautivante, hay un rincón de Brasil que merece estar en tu radar.

En la costa norte-nordeste de Brasil, un pequeño paraíso combina arrecifes de coral, piscinas naturales y un ambiente tranquilo lejos de las grandes ciudades. A unos 60 kilómetros al sur de Recife, en el estado de Pernambuco, se encuentra un destino turístico de referencia que supo conservar su encanto a pesar de su fama creciente.

Allí las olas se amansan, los pescados nadan entre los arrecifes y el paisaje se viste de verde tropical.

Ese lugar es Porto de Galinhas, en el municipio de Ipojuca. Este pueblito costero se destaca por sus playas protegidas por arrecifes coralinos, que forman piscinas naturales accesibles desde la orilla durante la marea baja.

Es uno de los destinos de turismo más reconocidos de Brasil por esa característica.

Naturaleza viva y piscinas entre corales Frente a Porto de Galinhas, los arrecifes actúan como barrera natural que filtra el oleaje, permitiendo que se formen piscinas marinas de aguas cristalinas.

Las jangadas (pequeñas embarcaciones locales) transportan visitantes hacia esos pozos marinos donde se puede nadar entre peces tropicales y corales bien preservados. Además, la región incluye playas como Muro Alto, que cuenta con una extensa franja de arrecifes que crea un mar casi plano, apto para quienes buscan nadar sin fuerza de olas. Qué hacer más allá de la playa Paseos en jangada o bote hacia piscinas naturales , una de las actividades imperdibles para explorar la fauna marina local.

Excursiones en buggy por la costa , recorridos que permiten descubrir playas vecinas, manglares y tramos costeros menos accesibles.

Visitas a playas cercanas como Maracaípe o Cupe , que conservan un clima más tranquilo y ofrecen variedad en ambientes marinos.

Explorar el centro local, con tiendas de artesanías, gastronomía regional y un ambiente relajado junto al mar. Datos útiles para planificar el viaje a Brasil Cómo llegar: el aeropuerto más cercano es el de Recife (a unos 60 km). Desde allí se accede por carretera mediante la BR-101 y la PE-038.

Cuándo ir: la mejor temporada es entre septiembre y marzo , cuando el clima es más seco y el mar más claro.

Alojamiento: hay hoteles frente a la playa, resorts all inclusive, posadas locales y hospedajes boutique.

Recomendaciones: planificar las visitas a las piscinas cuando la marea esté baja; usar protección solar fuerte y calzado adecuado para caminar sobre los corales.