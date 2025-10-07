Google AI Plus llegó a la Argentina y hay acceso gratuito a Google AI Pro para estudiantes: cómo obtenerlo

Los universitarios interesados deberán postularse a través de un enlace habilitado por Google antes del 9 de diciembre de 2025.

Google ofrece su membresía más económica en Argentina y una promoción especial para estudiantes universitarios con acceso a herramientas avanzadas de IA.

Google continúa expandiendo sus herramientas de inteligencia artificial en América Latina con el lanzamiento de dos novedades en Argentina: la membresía Google AI Plus y una promoción especial para estudiantes universitarios que les permite acceder a Google AI Pro de forma gratuita durante un año. Estos planes están diseñados para ofrecer a los usuarios herramientas avanzadas de IA a un costo accesible y potenciar el uso de la tecnología en la educación y el trabajo creativo.

google ia pro Con la llegada de Google AI Plus y su promoción para estudiantes, Argentina se convierte en el nuevo punto de acceso para herramientas de inteligencia artificial de última generación. Google Google AI Plus: una opción económica para usuarios argentinos A partir de este martes, los usuarios en Argentina podrán acceder a Google AI Plus, un plan de pago mensual más económico que el modelo Google AI Pro. Con un costo de 5 dólares mensuales, Google AI Plus permite a los usuarios disfrutar de una serie de beneficios, como una mayor capacidad en la edición y generación de imágenes mediante Nano Banana, un modelo de IA utilizado en la aplicación Gemini. Además, los usuarios podrán acceder a la creación de contenido avanzado con la herramienta Veo 3 Fast, un modelo de IA que permite la generación de videos, y a herramientas como Whisk y Flow para la creación de películas e imágenes.

Este plan también incluye la integración con aplicaciones como Gmail, Documentos, Hojas de cálculo y Google Fotos, además de acceso a NotebookLM y 200 GB de almacenamiento en Google Drive, Gmail y Google Fotos. Además, para hacer más atractivo el plan, los primeros seis meses están disponibles al 50% de descuento.

google ia La nueva membresía de Google AI Plus llega a Argentina con una oferta exclusiva para estudiantes universitarios que podrán acceder gratuitamente a Google AI Pro por un año. Google Google AI Pro gratis para estudiantes universitarios En paralelo al lanzamiento de Google AI Plus, Google habilitó una oferta exclusiva para los estudiantes universitarios mayores de 18 años en Argentina. A partir de hoy, los estudiantes podrán acceder gratuitamente a Google AI Pro durante 12 meses, una versión más avanzada del servicio que normalmente tiene un costo de 20 dólares mensuales. Esta membresía ofrece una amplia gama de beneficios, como chats ilimitados con Gemini, generación de cuestionarios, carga de imágenes y resúmenes de audio, acceso a Deep Research y almacenamiento de 2 TB.

Los estudiantes interesados deberán postularse a través de un enlace habilitado por Google antes del 9 de diciembre de 2025. Para calificar, deben ser estudiantes universitarios y cumplir con los requisitos establecidos. El objetivo de esta promoción es darles acceso a herramientas que fomenten su creatividad, investigación y desarrollo de habilidades que los preparen para los desafíos laborales del futuro.