Evitá riesgos: qué hacer con tu cuenta de WhatsApp si perdés o te roban el celular

Perder el celular o ser víctima de un robo puede convertirse en un problema grave para la privacidad. En el caso de WhatsApp , cualquiera con acceso al dispositivo podría leer mensajes privados, hacerse pasar por ti o incluso contactar a tus conocidos.

Si tenés este modelo de iPhone ya fue categorizado como "vintage", según Apple: qué signifca

CityPooling: la app creada por un estudiante que ya conecta viajes compartidos en Mendoza

Aunque la aplicación cuenta con un código de seguridad -que pide cada tanto-, no incluye un sistema propio para bloquear la cuenta en caso de extravío, aunque sí existen formas efectivas de proteger tus datos. Te contamos los tres métodos principales para desactivar WhatsApp si pierdes tu celular.

Una de las formas más rápidas de recuperar tu cuenta es activarla en otro teléfono. WhatsApp solo permite que una cuenta esté activa en un dispositivo por número de teléfono.

El soporte oficial de WhatsApp también permite solicitar la desactivación de la cuenta por correo electrónico en casos de robo o extravío.

Con este procedimiento, la sesión en el teléfono perdido se cerrará automáticamente y tu cuenta quedará protegida.

whatsapp robo Desde iniciar sesión en otro dispositivo hasta borrar datos de manera remota, existen métodos simples para proteger tu información en WhatsApp. Web

2. Borrar los datos del celular de forma remota

Si lo que buscas es seguridad total, puedes eliminar toda la información de tu teléfono a distancia, incluidos tus chats y archivos de WhatsApp.

En Android, accede a la herramienta Google Encontrar mi dispositivo y selecciona la opción Borrar datos del dispositivo.

En iPhone, utiliza la función Buscar mi iPhone y elige Borrar iPhone.

Este método garantiza que nadie acceda a tus datos, aunque tiene una desventaja: una vez borrado, ya no podrás rastrear la ubicación del celular.

robo Activar la verificación en dos pasos y usar bloqueo de pantalla son claves para reforzar la seguridad de tu cuenta de WhatsApp. Web

3. Contactar al soporte oficial de WhatsApp

WhatsApp cuenta con un canal directo para quienes pierden su teléfono. Solo debes enviar un correo a [email protected] solicitando la desactivación de tu cuenta.En el asunto escribe: “Teléfono robado/extraviado: Por favor, desactiva mi cuenta” y en el cuerpo incluye tu número en formato internacional (ejemplo: +54911xxxxxxx). El equipo de soporte revisará la solicitud y procederá a desactivar la cuenta.

Consejos adicionales de seguridad

Además de estos métodos, es recomendable aplicar medidas de prevención para evitar accesos no autorizados:

Bloquea el teléfono con PIN, huella digital o reconocimiento facial.

Activa la verificación en dos pasos de WhatsApp, que añade una capa extra de seguridad.

Descarga la app únicamente desde tiendas oficiales como Google Play o App Store.

No abras enlaces sospechosos ni compartas tu código de verificación con nadie.

Con estos tres métodos para desactivar WhatsApp y las recomendaciones extra de seguridad, podrás minimizar riesgos en caso de pérdida o robo del celular y proteger tu información personal.