PlayStation arranca octubre con estrenos inesperados (y algunos muy esperados)

Octubre arranca fuerte en PlayStation con exclusivos, secuelas y remasterizaciones: Ghost of Yotei, Battlefield 6, Little Nightmares 3 y más estrenos.

El mes de Octubre arranca con fuerza para los gamers de PlayStation. Entre lanzamientos exclusivos, secuelas de franquicias icónicas y remasterizaciones muy esperadas, los usuarios de PS5 y PS4 tendrán una agenda cargada en la primera mitad del mes. Desde aventuras narrativas hasta shooters y títulos de terror, la variedad promete algo para todos los gustos.

Ghost of Ytei inaugura el mes El calendario de PlayStation abre el 2 de octubre con la llegada de Ghost of Yotei (PS5), desarrollado por Sucker Punch y considerado uno de los estrenos más esperados del año. Apenas un día después, el 3 de octubre, se suma Digimon Story: Time Stranger (PS5), una nueva entrega de la saga japonesa que apunta directo al corazón de los fanáticos.

Embed El 7 de octubre marcará un día intenso con tres títulos: Battle Suit Aces (PS5), King of Meat (PS5) y Sonic Wings Reunion (PS4, PS5), este último un regreso de un clásico arcade de disparos. Al día siguiente, el 8 de octubre, se lanzará Finding Paradise (PS5), una aventura narrativa cargada de emotividad.

Embed Una segunda semana con grandes sorpresas El 9 de octubre la agenda continúa con Absolum (PS4, PS5) y Yooka-Replaylee (PS5), una versión mejorada del popular plataformas. Pero la fecha más fuerte será el 10 de octubre, con estrenos que marcan la primera gran oleada del mes:

Battlefield 6 (PS5), el regreso de uno de los shooters más icónicos.

Little Nightmares Enhanced Edition (PS5), con mejoras gráficas y técnicas.

Little Nightmares 3 (PS4, PS5), la secuela que expande la saga de terror.

Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga (PS4, PS5), un crossover esperado por los amantes de los JRPG.

Embed Finalmente, el 15 de octubre se suma Ball x Pit (PS5), cerrando la primera quincena con una propuesta fresca y experimental. Un octubre cargado de variedad Con este calendario, PlayStation arranca octubre con una combinación perfecta de superproducciones y juegos innovadores. Desde la adrenalina de Battlefield 6 y la exclusividad de Ghost of Yotei, hasta las propuestas narrativas y los títulos de terror, la primera parte del mes ofrece un menú diverso que busca captar a todos los jugadores.