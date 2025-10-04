4 de octubre de 2025 - 09:45

PlayStation arranca octubre con estrenos inesperados (y algunos muy esperados)

PlayStation
Por Redacción

El mes de Octubre arranca con fuerza para los gamers de PlayStation. Entre lanzamientos exclusivos, secuelas de franquicias icónicas y remasterizaciones muy esperadas, los usuarios de PS5 y PS4 tendrán una agenda cargada en la primera mitad del mes. Desde aventuras narrativas hasta shooters y títulos de terror, la variedad promete algo para todos los gustos.

Ghost of Ytei inaugura el mes

El calendario de PlayStation abre el 2 de octubre con la llegada de Ghost of Yotei (PS5), desarrollado por Sucker Punch y considerado uno de los estrenos más esperados del año. Apenas un día después, el 3 de octubre, se suma Digimon Story: Time Stranger (PS5), una nueva entrega de la saga japonesa que apunta directo al corazón de los fanáticos.

El 7 de octubre marcará un día intenso con tres títulos: Battle Suit Aces (PS5), King of Meat (PS5) y Sonic Wings Reunion (PS4, PS5), este último un regreso de un clásico arcade de disparos. Al día siguiente, el 8 de octubre, se lanzará Finding Paradise (PS5), una aventura narrativa cargada de emotividad.

Una segunda semana con grandes sorpresas

El 9 de octubre la agenda continúa con Absolum (PS4, PS5) y Yooka-Replaylee (PS5), una versión mejorada del popular plataformas. Pero la fecha más fuerte será el 10 de octubre, con estrenos que marcan la primera gran oleada del mes:

  • Battlefield 6 (PS5), el regreso de uno de los shooters más icónicos.
  • Little Nightmares Enhanced Edition (PS5), con mejoras gráficas y técnicas.
  • Little Nightmares 3 (PS4, PS5), la secuela que expande la saga de terror.
  • Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga (PS4, PS5), un crossover esperado por los amantes de los JRPG.
Finalmente, el 15 de octubre se suma Ball x Pit (PS5), cerrando la primera quincena con una propuesta fresca y experimental.

Un octubre cargado de variedad

Con este calendario, PlayStation arranca octubre con una combinación perfecta de superproducciones y juegos innovadores. Desde la adrenalina de Battlefield 6 y la exclusividad de Ghost of Yotei, hasta las propuestas narrativas y los títulos de terror, la primera parte del mes ofrece un menú diverso que busca captar a todos los jugadores.

