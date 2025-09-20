Cuatro juegos se despiden de PlayStation Plus en octubre: uno es un shooter imperdible

Son y ya confirmó cuáles son los títulos que dejarán de esta r disponibles en PlayStation Plus Extra y Premium el próximo mes . Aunque los jugadores celebraron en septiembre la llegada de títulos como WWE 2K25, Persona 5 Tactica y la joya indie Crow Country, octubre traerá una despedida obligada para cuatro juegos que abandonarán el catálogo.

El 21 de octubre de 2025 será la fecha límite para disfrutar de estos títulos dentro del servicio de suscripción de PlayStation .

Como ocurre cada mes, la rotación de juegos en PS Plus Extra y Premium mantiene vivo el catálogo, aunque obliga a los suscriptores a organizar su tiempo de juego para no perderse experiencias destacadas.

¿Cuál de estos juegos merece tu tiempo antes de irse?

Entre los títulos que abandonan el servicio, el más recomendado es Battlefield 1, un shooter bélico ambientado en la Primera Guerra Mundial que sigue siendo uno de los favoritos de los fans del género. Su propuesta de combate masivo, con mapas dinámicos y batallas épicas, lo convierten en una excelente opción para quienes buscan acción intensa mientras esperan el lanzamiento de Battlefield 6, previsto para este año tras una beta que superó expectativas.

Por su parte, Ghostbusters: Spirits Unleashed ofrece una divertida experiencia multijugador asimétrica en la que puedes cazar fantasmas —o convertirte en uno de ellos—, mientras que Tour de France 2023 es ideal para los fanáticos del ciclismo que disfrutan de la simulación deportiva.

Finalmente, los jugadores de realidad virtual deberán despedirse de The Last Clockwinder, un título creativo y muy bien valorado que saca provecho del potencial del PS VR2.

Una oportunidad antes de la despedida

Quienes aún no hayan probado estos juegos tienen hasta el 21 de octubre de 2025 para descargarlos y disfrutarlos sin coste adicional dentro de la suscripción. Después de esa fecha, solo podrán jugarlos quienes los hayan adquirido de forma individual en la PlayStation Store.

Octubre será un mes de transición: mientras se despiden estas cuatro propuestas, Sony prepara la llegada de nuevos juegos que mantendrán fresco el catálogo y atractivo para los suscriptores.