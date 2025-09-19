19 de septiembre de 2025 - 16:20

Workshop gratuito: cómo elegir una carrera tecnológica con rápida salida laboral

El Instituto de Educación Superior Tomás Alva Edison organiza un workshop gratuito el día miércoles 24 de septiembre a las 20 horas.

Se dictará un workshop gratuito dedicado sobre cómo elegir una carrera tecnológica con rápida salida laboral dedicado a jóvenes que aún no sabe que carrera elegir.&nbsp;

Se dictará un workshop gratuito dedicado sobre cómo elegir una carrera tecnológica con rápida salida laboral dedicado a jóvenes que aún no sabe que carrera elegir. 

Foto:

Por Redacción

Con el objetivo de ayudar a jóvenes que aún no tienen claro que decisión tomar sobre su futuro profesional y por qué carrera optar, el Instituto de Educación Superior Tomás Alva Edison (superior.fundacionedison.org.ar), organiza un workshop abierto y gratuito el próximo miércoles 24 de septiembre, a las 20, en su sede de 25 de Mayo 1873 (Dorrego, Guaymallén).

Leé además

Así instalaron en la refinería el reactor que construyó Impsa para YPF.

Logros en ciencia y tecnología que enorgullecen

Por Editorial
El publico probo los lentes de realidad virtual

Innovación en la justicia mendocina: cuando la tecnología se convierte en aliada

Por María Jesús Abril

Está dedicado principalmente para que los jóvenes puedan conocer carreras con presente y futuro en el mercado laboral, sobre todo en un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados.

El workshop es sin cargo pero requiere inscripción previa.

Durante el encuentro, que tendrá una dinámica descontracturada, autoridades, docentes y estudiantes compartirán experiencias de primera mano sobre tres tecnicaturas que hoy se destacan por su rápida salida laboral y gran proyección:

  • Robótica: formación en diseño y programación de robots, aplicables tanto a la industria como a los servicios.
  • Desarrollo de Software: capacitación para crear aplicaciones, sistemas y soluciones digitales que impacten en la vida real.
  • Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial: entrenamiento en análisis de datos, machine learning e IA para transformar información en decisiones estratégicas.

Salida laboral garantizada

El Instituto pertenece a la Fundación Tomás Alva Edison, multi premiada internacionalmente a través de sus otras unidades educativas, como el Colegio Tomás Alva Edison, (Flagship School para Microsoft, una de las siete escuelas más innovadoras del mundo), Probot School, (la primera escuela de robótica del país y subcampeones del Mundial de Robótica en 2023) entre otros.

“Somos la primera carrera de educación terciaria de robótica del país, tenemos docentes con experiencia real en el sector tecnológico, los alumnos realizan prácticas profesionales desde el primer año que permiten aplicar lo aprendido en entornos reales. También otorgamos certificaciones intermedias, que fortalecen el CV incluso antes de finalizar la carrera”. Explica Graciela Bertancud, directora del Instituto.

Las tecnicaturas tienen un enorme campo laboral que abarca empresas de tecnología, startups, industrias, organismos públicos y proyectos emprendedores.

“Un gran porcentaje de nuestros alumnos ya se encuentran trabajando en empresas Mendocinas o vendiendo sus servicios a otras”, destaca Bertancud.

El cursado es bimodal (presencial y virtual), con clases presenciales solo 3 días de la semana en el turno vespertino, de 18:50 a 23, lo que permite que los estudiantes puedan trabajar.

Quienes deseen asistir deben registrarse en: https://forms.office.com/r/0eyfzpaqTf

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

maipu acompana la formacion de jovenes en ciencia y tecnologia en la world atomic week de rusia

Maipú acompaña la formación de jóvenes en ciencia y tecnología en la "World Atomic Week" de Rusia

Por Redacción
El joven Roc Àngela Novella se volvió viral por su particular situación académica: si falta, debe avisar para que el profesor no vaya a clase.

La insólita historia del chico que es el único estudiante de su carrera

Por Redacción
iPhone 17 Air.

En la previa de su lanzamiento, se detectó un error en la cámara del iPhone 17 Air

Por Redacción
El truco de Google Chrome que nadie conoce y acelera internet

El truco de Google Chrome que nadie conoce y acelera internet

Por Ignacio Alvarado