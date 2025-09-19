Workshop gratuito: cómo elegir una carrera tecnológica con rápida salida laboral

Con el objetivo de ayudar a jóvenes que aún no tienen claro que decisión tomar sobre su futuro profesional y por qué carrera optar , el Instituto de Educación Superior Tomás Alva Edison ( superior.fundacionedison.org.ar ), organiza un workshop abierto y gratuito el próximo miércoles 24 de septiembre, a las 20, en su sede de 25 de Mayo 1873 (Dorrego, Guaymallén).

Está dedicado principalmente para que los jóvenes puedan conocer carreras con presente y futuro en el mercado laboral, sobre todo en un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados.

Durante el encuentro, que tendrá una dinámica descontracturada, autoridades, docentes y estudiantes compartirán experiencias de primera mano sobre tres tecnicaturas que hoy se destacan por su rápida salida laboral y gran proyección:

Salida laboral garantizada

El Instituto pertenece a la Fundación Tomás Alva Edison, multi premiada internacionalmente a través de sus otras unidades educativas, como el Colegio Tomás Alva Edison, (Flagship School para Microsoft, una de las siete escuelas más innovadoras del mundo), Probot School, (la primera escuela de robótica del país y subcampeones del Mundial de Robótica en 2023) entre otros.

“Somos la primera carrera de educación terciaria de robótica del país, tenemos docentes con experiencia real en el sector tecnológico, los alumnos realizan prácticas profesionales desde el primer año que permiten aplicar lo aprendido en entornos reales. También otorgamos certificaciones intermedias, que fortalecen el CV incluso antes de finalizar la carrera”. Explica Graciela Bertancud, directora del Instituto.

Las tecnicaturas tienen un enorme campo laboral que abarca empresas de tecnología, startups, industrias, organismos públicos y proyectos emprendedores.

“Un gran porcentaje de nuestros alumnos ya se encuentran trabajando en empresas Mendocinas o vendiendo sus servicios a otras”, destaca Bertancud.

El cursado es bimodal (presencial y virtual), con clases presenciales solo 3 días de la semana en el turno vespertino, de 18:50 a 23, lo que permite que los estudiantes puedan trabajar.

Quienes deseen asistir deben registrarse en: https://forms.office.com/r/0eyfzpaqTf