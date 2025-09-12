La insólita historia del chico que es el único estudiante de su carrera

El joven es estudiante de Lenguas Románicas y sus Literaturas en la Universidad de Barcelona, una carrera en la que está matriculado solo con otra compañera.

El joven Roc Àngela Novella se volvió viral por su particular situación académica: si falta, debe avisar para que el profesor no vaya a clase.

El joven Roc Àngela Novella es un estudiante de la carrera Lenguas Lenguas Románicas y sus Literaturas en la Universidad de Barcelona, la cual este año solo tiene dos alumnos inscriptos.

Roc compartió su experiencia al cursar la carrera que solo comparte con su commpañera Paula, una joven austriaca. Si bien en la mayoría de las materias comparten el aula, el cursado de las asignaturas de idiomas son la excepción. En su caso, el optó por cursar catalán e italiano, lo que lo convirtió en el único inscripto en esas cátedras.

Ante esta situación el joven expresó: "En mi carrera escoges dos lenguas y, si haces el itinerario de catalán, tienes las mismas salidas que alguien que haga Filología Catalana, y además también puedo hacer italiano", justificó. Además, Roc asegura que es un campo con amplias oportunidades laborales, "prácticamente las mismas salidas que el resto de filologías".

De qué trata la carrera Según la propia Universidad de Barcelona, el plan de estudios del Grado en Lenguas Románicas y sus Literaturas busca ofrecer conocimientos sobre el origen y la evolución de las principales tradiciones literarias. La carrera también aborda la literatura medieval europea y la influencia que ha tenido en las artes y la cultura occidental hasta nuestros días, con el objetivo de formar profesionales con una visión integral de la riqueza de estas lenguas y su herencia cultural.

Un caso excepcional que contrasta con la realidad universitaria El caso de Roc, por su particularidad, se opone a una realidad cada vez más común en el ámbito universitario. Mientras que muchas carreras de alta demanda se ven obligadas a limitar el número de ingresos o acondicionar sus espacios para acomodar a cientos de estudiantes, la experiencia de este joven contrasta con la masividad.