1 de septiembre de 2025 - 12:46

Grupo Techint lanza pasantías de verano para estudiantes en Mendoza y otras provincias

El Grupo Techint abre pasantías de verano para estudiantes en Mendoza y otras provincias, con proyectos en Tenaris, Ternium, Tecpetrol y Techint.

Los estudiantes aplicarán sus conocimientos en proyectos reales durante tres meses de pasantía en compañías líderes del Grupo Techint.

Los estudiantes aplicarán sus conocimientos en proyectos reales durante tres meses de pasantía en compañías líderes del Grupo Techint.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Grupo Techint abrió la inscripción a su programa Prácticas Educativas de Verano (PEV) para incorporar a más de 200 estudiantes universitarios avanzados de todo el país.

Leé además

cuanto cuesta un combo de hamburguesa en kiddo, una de las hamburgueserias mas reconocidas de buenos aires

Cuánto cuesta un combo de hamburguesa en Kiddo, una de las hamburgueserías más reconocidas de Buenos Aires

Por Redacción Economía
El Gobierno provincial terminó de procesar todas las intervenciones en la audiencia pública de PSJ Cobre Mendocino

Cuál fue el resultado de la audiencia pública de PSJ Cobre Mendocino y cómo sigue el proceso

Por Redacción Economía

La iniciativa ofrece una experiencia laboral de tres meses dentro de compañías del grupo como Tenaris, Ternium, Tecpetrol y Techint Ingeniería y Construcción, que se desarrollará entre enero y marzo de 2026.

La gira del programa visitará universidades de Mendoza y otras provincias, incluyendo Salta, Córdoba, Mar del Plata, San Juan, Bahía Blanca, Neuquén, Santa Fe, Rosario, San Nicolás, Tucumán, La Plata y Ciudad de Buenos Aires. Los estudiantes seleccionados tendrán la oportunidad de aplicar sus conocimientos en proyectos reales y adquirir nuevas competencias profesionales.

El Grupo Techint lanzó una convocatoria para incorporar 400 estudiantes avanzados y jóvenes profesionales en todo el país. Foto: Gentileza
Los estudiantes tendr&aacute;n la oportunidad de vivir su primera experiencia laboral en empresas l&iacute;deres y desarrollar habilidades clave para su carrera profesional. Foto: Gentileza

Los estudiantes tendrán la oportunidad de vivir su primera experiencia laboral en empresas líderes y desarrollar habilidades clave para su carrera profesional. Foto: Gentileza

Una oportunidad única para iniciar la carrera profesional

Durante la gira, el Grupo Techint buscará estudiantes con al menos 50% de avance en su carrera en localidades con operaciones del grupo y 80% en el resto. “En el Grupo Techint apostamos al talento joven y creemos que las Prácticas Educativas de Verano son una gran oportunidad para que los estudiantes vivan una primera experiencia laboral real, en un entorno profesional desafiante”, explicó Sofía Salaz, Talent Attraction Manager del Grupo Techint.

Ademas agregó: "Buscamos jóvenes con actitud, compromiso y ganas de aprender, que se destaquen por su profesionalismo, capacidad de trabajo en equipo y una mirada integral del negocio. Valoramos especialmente aquellas competencias que hacen la diferencia en un entorno industrial global: liderazgo, flexibilidad y respeto por la diversidad"

Los estudiantes se integrarán a equipos con proyectos específicos, donde podrán aplicar conocimientos teóricos desde el primer día. Las búsquedas incluyen carreras de Ingeniería Mecánica, Química, Petróleo, Industrial, Electricista, Electrónica, Electromecánico, Ciencias Económicas, Comunicación, Higiene y Seguridad, Medio Ambiente, Recursos, IT y Sistemas, según la localidad.

Experiencias en pasantías y cuándo estarán en Mendoza

Participar de las PEV permite a los estudiantes incorporarse a proyectos vinculados al desarrollo energético y productivo de Argentina, incluyendo la transición energética, la producción de acero con menor huella de carbono, el desarrollo de Vaca Muerta y la construcción de gasoductos, centrales térmicas y parques eólicos.

Techint
La gira visitar&aacute; universidades de Mendoza, Salta, C&oacute;rdoba, Mar del Plata, San Juan y otras provincias para invitar a los j&oacute;venes a participar.

La gira visitará universidades de Mendoza, Salta, Córdoba, Mar del Plata, San Juan y otras provincias para invitar a los jóvenes a participar.

Elizabeth Nowik, Industrial Process Trainee de Tenaris Valentín Alsina, relató: “Mi trabajo en planta combina tareas operativas y proyectos de mejora continua, lo que me permitió conocer a fondo los procesos de fabricación. Esta experiencia me brindó valiosos conocimientos técnicos y una red de contactos. Las PEVs son una gran oportunidad para aprender, crecer y establecer conexiones profesionales”.

La gira del programa recorrerá las siguientes fechas y localidades:

  • 2/09: Mendoza

  • 10/09: Salta

  • 17/09: Córdoba

  • 23/09: Mar del Plata

  • 23/09: San Juan (virtual)

  • 30/09: Bahía Blanca

  • 7/10: Neuquén

  • 14/10: Santa Fe (virtual)

  • 21/10: Rosario

  • 23/10: San Nicolás

  • 29/10: Tucumán (virtual)

  • 30/10: La Plata

  • 5/11: Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires

Los interesados pueden postularse en careers.techint.com buscando posiciones con la palabra clave “PEV” y seleccionando la localidad de preferencia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Dólar en Argentina: a cuánto cotiza hoy, 1 de septiembre

Nuevo récord del dólar: a cuánto cotiza hoy, lunes 1° de septiembre

Por Redacción Economía
Llega Decathlon a Argentina: desde $43.000, esto cuestan las zapatillas para running

Llega Decathlon a Argentina: desde $43.000, esto cuestan las zapatillas para running

Por Redacción Economía
Los cupos son limitados, con inscripción gratuita a través de la web oficial del ciclo.

Ciclo Pilares vuelve con "Transición Energética, Tecnología e Industria: Claves para la Agenda Productiva"

Por Redacción Economía
La Mona Jiménez construirá un gigantesco estadio de US$ 12 millones: donde estará.

La Mona Jiménez construirá un gigantesco estadio de US$ 12 millones: donde estará

Por Redacción Economía