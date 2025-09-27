Sony reduce el almacenamiento de la nueva PS5 Slim Digital: a cuál versión afecta

Sony anuncia un nuevo modelo de PS5 Slim Digital que reduce el almacenamiento de 1 TB a 825 GB, pero mantiene el mismo precio de la anterior.

La PS5 Slim Digital Chassis E reduce su almacenamiento a 825 GB, manteniendo el mismo precio, lo que podría afectar la experiencia de juego con títulos de gran tamaño.

La PlayStation 5 continúa su evolución tras casi cinco años en el mercado. Uno de los cambios más notables fue la llegada de la versión Slim, un modelo más compacto y ligero que conservaba la potencia de la consola original.

Sin embargo, la última revisión de Sony no ha traído mejoras, sino un retroceso en las especificaciones: la PS5 Slim Digital Chassis E reduce su capacidad de almacenamiento interno de 1 TB a 825 GB, lo que equivale a 175 GB menos para instalar juegos y aplicaciones.

A pesar de la reducción de espacio, el nuevo modelo mantiene el precio de 950,58 dólares, igual que el anterior Chassis D de 1 TB. Esto significa que los jugadores deberán pagar lo mismo por una consola con menos capacidad interna, un detalle que podría impactar la experiencia de juego, especialmente con títulos actuales que ocupan más de 100 GB.

Hasta el momento, Sony no ha informado si el Chassis E incluye mejoras adicionales, como optimizaciones en disipación de calor o cambios en el diseño interno. Los usuarios deberán esperar a tenerlo físicamente para evaluar si hay otras modificaciones más allá del almacenamiento reducido.

Cuánto cuesta una PlayStation 5 en las tiendas París Chile en septiembre 2025 (1) A pesar de la reducción en almacenamiento, Sony no ha anunciado mejoras significativas en el nuevo modelo de PS5 Slim, dejando a los usuarios con dudas sobre cambios internos o optimizaciones. Motivos detrás de la reducción de almacenamiento No se ha explicado oficialmente por qué Sony ha decidido reducir la capacidad de la PS5 Slim Digital, aunque se especula que podría ser una medida para prevenir futuros aumentos de precio en EE.UU. Europa y Latinoamérica . La PS5 ya ha experimentado subidas desde los 511,83 dólares iniciales hasta los actuales, y esta estrategia permitiría mantener el precio sin comprometer la rentabilidad.