1 de octubre de 2025 - 11:01

Liderazgo femenino y joven: Emilce Vega Espinoza, entre los 10 jóvenes sobresalientes de Argentina

La presidenta del Polo TIC Mendoza y subsecretaria de Empleo y Capacitación del Gobierno de Mendoza fue distinguida en el programa TOYP 2025.

Foto:

Cortesía Municipalidad de Godoy Cruz
Los Andes | María Jesús Abril
Por María Jesús Abril

Emilce Vega Espinoza, presidenta del Polo TIC Mendoza y subsecretaria de Empleo y Capacitación del Gobierno de Mendoza, fue seleccionada entre los 10 jóvenes sobresalientes de Argentina 2025 (TOYP) en la categoría Asuntos políticos, legales y/o gubernamentales. El programa, impulsado por JCI Argentina, reconoce desde hace más de 70 años a jóvenes líderes en distintas áreas que generan un impacto positivo en sus comunidades.

El acto de entrega de las distinciones se realizará el 10 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires, donde se pondrá en relieve el trabajo de diez referentes de todo el país en ámbitos tan diversos como el desarrollo científico y tecnológico, los logros comerciales, el voluntariado, los derechos humanos y el servicio comunitario.

Para Mendoza, este reconocimiento cobra un valor especial: pone en agenda la importancia de contar con liderazgos jóvenes y femeninos en un sector estratégico como el tecnológico. Desde su rol, Vega Espinoza ha sido clave en la consolidación actual del Polo TIC, un espacio de articulación público-privada que promueve la innovación, la formación de talento y la creación de oportunidades para la economía del conocimiento en la provincia.

Desde la Subsecretaría de Empleo y Capacitación, Vega Espinoza ha liderado iniciativas que vinculan la formación profesional con las demandas del mercado laboral, priorizando la inclusión de jóvenes, mujeres y sectores vulnerables. Su gestión se ha enfocado en generar políticas públicas que fortalezcan el empleo de calidad y la capacitación en áreas estratégicas como la tecnología, posicionando a Mendoza como una provincia pionera en el desarrollo del talento digital. Este enfoque integral fue uno de los aspectos destacados por el jurado del TOYP 2025 al reconocer su impacto en la transformación social y económica de la región.

En este contexto, Vega Espinoza señaló: “Asumir un rol de liderazgo joven y femenino en el sector público y tecnológico es, sin dudas, un desafío y también una enorme responsabilidad. La presidencia del Polo TIC de Mendoza no representa solo un cargo institucional, sino la oportunidad de abrir puertas y de mostrar que las mujeres tenemos la capacidad, la visión y la sensibilidad para conducir espacios que históricamente estuvieron masculinizados.”

El reconocimiento a Vega Espinoza no solo destaca su labor personal, sino que visibiliza el camino de muchas mujeres que hoy ocupan lugares estratégicos en la gestión, la innovación y la tecnología

