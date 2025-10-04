Convirtieron al clásico Casio F-91W de los '80 en un potente reloj inteligente

El icónico Casio F-91W, reloj que marcó a toda una generación en los años 90 por su resistencia, precisión y batería casi eterna, vuelve renovado gracias a un kit desarrollado por la startup Ollee Watch One. La actualización transforma este clásico en un dispositivo con funciones modernas, incluyendo conectividad Bluetooth, sin perder su estética retro que lo hizo famoso.

El modelo original ofrecía lo básico: hora, alarma, cronómetro y calendario. Sin embargo, la startup Ollee Watch One desarrolló una placa base compatible con varios modelos de Casio —incluidos el F-91W, A158W y A159W— que incorpora prestaciones propias de los relojes inteligentes.

El kit permite que el Casio F-91W, así como los modelos A158W y A159W, incorpore funcionalidades propias de un reloj inteligente . Entre las mejoras destacan:

Además, incluye pequeños juegos retro, como una versión simplificada de Blackjack o el clásico Ping, que simula mantener una pelota en el aire. A pesar de estas novedades, la apariencia del reloj se mantiene fiel al modelo original, combinando nostalgia y tecnología en un mismo dispositivo.

La autonomía del reloj modernizado es de 10 meses usando una pila CR2016, menor que la duración de más de 7 años del modelo original. La instalación del kit es sencilla, reversible y no requiere soldaduras; en apenas 10 minutos cualquier usuario puede transformar su reloj.

casio3

Precio y disponibilidad

El kit tiene un precio de 54,99 dólares (73.989,37 ARS) , mientras que el Casio original con la actualización ya instalada se ofrece por 99,99 dólares (134.537,13 ARS). Actualmente, la placa base está agotada en la web de Ollee Watch One.

Con esta innovación, el Casio F-91W logra mantenerse vigente, combinando la estética clásica de los 90 con las comodidades y funciones modernas de los wearables actuales, ofreciendo una propuesta que atrae tanto a nostálgicos como a amantes de la tecnología.