Bodega Atamisque es comprada por un ex ministro de Alberto Fernández

Se conoció que la distribuidora Ñuque Mapu que compró la bodega es de un ex ministro de Alberto Fernández.

Matías Lammens puso en duda la posibilidad a trasladar el fútbol a las provincias

La distribuidora y comercializadora Ñuque Mapu, propiedad de Matías Lammens - exministro de Turismo y Deportes durante la gestión de Alberto Fernández -, asumió la participación mayoritaria de Bodega Atamisque tras una propuesta de inversión y desarrollo orientada a escalar en el mercado interno y en las exportaciones, según informaron en un comunicado de prensa.

Lammens se quedará con el 80% de las acciones, mientras que la familia Du Monceau continuará como socia minoritaria, con un esquema de cogestión orientado a preservar la calidad y el desarrollo profesional del equipo.

Atamisque Atamisque, la bodega que compró el ex ministro de Alberto Fernández. Fuentes cercanas a la bodega estimaron que el traspaso del paquete accionario se articularía sobre dos ejes: capital para potenciar la presencia en góndola y un plan de expansión exportadora en mercados donde Atamisque ya opera —hoy destina 40% de su producción a más de 30 países—.

Atamisque, ubicada en RP 86, km 30, San José, Tupungato (1.300 msnm), fue construida en 2007 y produce actualmente unas 500.000 botellas anuales. Su portafolio se consolidó en el segmento medio y premium con vinos que capitalizan la altura del Valle de Uco y prácticas enológicas que le dieron identidad a la marca.