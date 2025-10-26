26 de octubre de 2025 - 09:51

Gabriel Sottile, del Frente Libertario Demócrata: "Así como ganó la Lepra, hoy se da otro milagro"

Al emitir su voto en Ciudad, el candidato a diputado nacional expresó este domingo: "Estoy tan contento y ansioso como el día que nació mi primera hija".

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El candidato a diputado nacional por el Frente Libertario Demócrata, Gabriel Sottile, emitió su voto esta mañana en la escuela Ricardo Rojas (Ciudad) y sorprendió con su análisis de la jornada electoral.

En diálogo con la prensa, el postulante libertario, que juega a favor de Javier Milei pero en contra de la alianza de La Libertad Avanza con Cambia Mendoza, emitió una frase llamativa sobre el "pulso" de los votos de este domingo: "Tengo muchas expectativas, no quiero violar la veda. Así como ganó la Lepra el viernes y me quedé sin voz (por el triunfo por penales ante River), hoy se da otro milagro".

"Hoy estoy tan contento y ansioso como el día que nació mi primera hija", declaró Sottile, quien estaba acompañado por Mercedes Llano, la diputada nacional oficialista.

"Creemos que hoy es un día importante para nuestro país y para los mendocinos especialmente. Insto a todos los mendocinos a ejercer su derecho, especialmente aquellos que no están obligados a hacerlo", señaló el candidato.

"Lo importante es este proceso político que hemos comenzado, con mucha gratitud hacia el PD y el PL. Es el tiempo de la juventud, es el tiempo de nosotros. Dejar de quejarnos en las redes e involucrarnos en la vida política partidaria y hacernos cargo de la realidad que nos toca", manifestó.

