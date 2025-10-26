La experiencia en Mendoza con las dos boletas: cómo les fue a grandes y chicos

Al debut de la boleta única papel a nivel nacional se sumó el uso de la misma herramienta en Mendoza , lo que según los testimonios ha tenido como resultado una votación más ágil en las elecciones legislativas 2025.

Podría haberse supuesto algunas dificultades para los electores que no estuvieran tan informados, sin embargo, la gran mayoría asegura haber estado al tanto del mecanismo.

Parte de esto tiene que ver con que en Mendoza ya se había usado anteriormente la herramienta.

Los delegados de la Junta Electoral aseguran que no han tenido mayores problemas para iniciar la jornada. Han estado los recursos y han podido armar sin demoras las dos urnas y los dos biombos requeridos para cada mesa.

“Arrancamos a tiempo, todo normal; sí nos han faltado algunas personas como presidentes y algunos vocales , pero hemos llamado a los números que nos han dado para comunicarnos y la verdad que nos han respondido muy bien”, relató la delegada de la junta electoral en la escuela Juan Martínez de Rosas de Godoy Cruz, Gabriela Navarro, quien también es la directora del establecimiento.

Elecciones legislativas 2025: el voto en escuelas de Guaymallén y Godoy Cruz Elecciones legislativas 2025: el voto en escuelas de Guaymallén y Godoy Cruz Daniel Caballero

Más fila desde media mañana

Allí, como en el resto de los lugares, la gente había empezado a acudir con más intensidad a partir de la media mañana. Más temprano en las escuelas se veía muy poca fila o ninguna mientras que a esa hora ya podían verse mesas con unas 10 personas.

Sin embargo, y pese a esto la gente contó que no se demoró demasiado.

María Elcira salía de votar de una de las mesas de ese establecimiento, donde pese a la fila dijo que no se demoró más de 5 o 10 minutos.

“Aunque hubo fila, la verdad que es muy rápida la votación, me demoré muy poco”, aseguró.

Dado que había sido presidenta de mesa en varias ocasiones, puedo hacer una comparativa eficiente respecto de la agilidad del acto accionario. Reconoció que la boleta única papel, sin dudas, facilita las cosas. Es que ya no se debe estar controlando que no falten boletas de los diferentes partidos, ni que ingresen los fiscales, ni resolver conflictos cuando desaparecían las pertenecientes a alguna agrupación en particular.

Ahora simplemente se debe tener solo dos boletas: la nacional y la provincial.

De hecho incluso fue llamativo que en la mayoría de los casos no había muchos fiscales como se veía antaño. Las mesas estaban conformadas por un presidente, dos vocales y en algunas ocasiones algún que otro fiscal.

Votantes informados

Un aspecto sustancial que ha hecho que el procedimiento se haga con agilidad es que la gente llegue informada.

Los diferentes autoridades de mesa consultadas coincidieron en que la gente tenía la información sustancial pese a lo cual cuando ingresaban les preguntaban si estaban informados.

Agustina Navarro, presidenta de una de las mesas de la escuela Rafael Obligado, de Guaymallén, contó que muchos prefieren que les vuelvan a explicar o preguntar alguna cosa puntual para asegurarse.

Otra presidenta de mesa de la escuela Martínez de Rosas relató que algunas personas se les complicó doblar la boleta pero que eso no tuvo como consecuencia mayores demoras.

Los consultados de todas las edades dijeron estar al tanto de que había dos boletas y dos urnas. La diferencia es de dónde sacaron la información ya que en el caso de los adultos de mayor edad mencionaron que habían tenido mucha información a través del noticiero e incluso de sus hijos.

En tanto, los más jóvenes aseguraron haber accedido a través de las redes y por lo tanto también conocer a los candidatos que conocían por ese mismo canal.

A Juan Cruz, de 23 años, no le pareció para nada complicado votar. Sabía que había dos boletas, tenía decididos sus candidatos y votó muy rápido porque ya tenía todo previsto de antemano.

Sin embargo, algunos señalaron la complejidad de la elección por la cantidad de candidatos y en particular porque la gran mayoría no los conocían. Muchos optaron por elegir directamente un partido y votar a todos sus candidatos. Incluso fue una opción entre los adultos mayores que prefirieron no revisar categoría por categoría y colocar directamente una cruz, para no correr el riesgo de equivocarse.