Radiografía de los votantes de Mendoza: es la quinta provincia con más sufragantes en las elecciones 2025

Este domingo 26 de octubre, más de 1,5 millones de personas en Mendoza estarán habilitadas para votar en las elecciones 2025 , de medio término. Será una jornada que marcará el debut nacional de la Boleta Única Papel.

Los mendocinos ya tienen experiencia en su uso, pero esta vez el desafío será mayor: habrá dos boletas y dos urnas, ya que se elegirán autoridades nacionales y provinciales, y en algunos departamentos, también municipales.

La provincia renovará 5 bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, además de 24 de Diputados provinciales, 19 en el Senado provincial y 65 concejalías en 12 departamentos.

En toda la provincia funcionarán 4.445 mesas distribuidas en 644 escuelas de los 18 departamentos . Según datos de la Junta Electoral Provincial, el distrito con mayor cantidad de electores es Guaymallén, con 241.411 votantes, que emitirán su sufragio en 697 mesas. Le siguen Las Heras, con 171.441 votantes (498 mesas); Godoy Cruz, con 160.326 (462 mesas); Maipú, con 158.000, y San Rafael, con 156.000.

En el otro extremo del padrón se ubican los departamentos más pequeños: La Paz, con 9.602 electores distribuidos en 30 mesas, es el que menos votantes tendrá este domingo.

Además, 2.592 migrantes residentes en Mendoza estarán habilitados para votar concejales en 11 departamentos, en mesas especiales numeradas del 5000 al 5013. En tanto, San Martín, es el único departamento que no tiene padrón de migrantes.

Las elecciones en el país

En simultáneo, a nivel nacional, 35.987.634 argentinos están habilitados para votar en los 17.398 establecimientos y 109.046 mesas habilitadas en todo el país, según datos de la Cámara Nacional Electoral (CNE) y la Dirección Nacional Electoral (DINE).

Este turno electoral implica la renovación de 127 diputados y 24 senadores nacionales, con comicios senatoriales en Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Ciudad de Buenos Aires.

El peso de Mendoza en el padrón nacional

Mendoza ocupa el quinta lugar en cantidad de votantes en el país, con 1.523.848 ciudadanos habilitados. La superan Buenos Aires (13.353.974), Córdoba (3.084.000), Santa Fe (2.815.453), CABA (2.520.249).

El ranking de votantes habilitados por provincia resulta:

Buenos Aires – 13.353.974 Córdoba – 3.084.000 Santa Fe – 2.815.453 CABA – 2.520.249 Mendoza – 1.523.848 Tucumán – 1.341.563 Salta – 1.111.029 Entre Ríos – 1.053.652 Chaco – 1.015.693 Misiones – 994.317 Corrientes – 950.576 Santiago del Estero – 813.327 Río Negro – 617.054 Neuquén – 609.951 San Juan – 606.278 Jujuy – 602.380 Formosa – 491.565 Chubut – 453.021 Catamarca – 347.282 San Luis – 399.321 La Rioja – 309.186 La Pampa – 304.693 Santa Cruz – 288.732 Tierra del Fuego – 162.527

Quiénes pueden votar y quienes están exceptuados

Podrán sufragar todos los ciudadanos argentinos que figuren en el padrón definitivo, con domicilio registrado en el país o en el exterior. La ley establece que el voto es optativo a partir de los 16 años, obligatorio entre los 18 y los 70, y nuevamente optativo después de los 70.

elecciones legislativas 2025 Elecciones 2025 Argentina.gob.ar

Están exceptuadas de la obligación de votar las personas afectadas por enfermedad o fuerza mayor debidamente justificada:

quienes se encuentren a más de 500 kilómetros del lugar de votación y cuenten con la constancia policial correspondiente

los jueces y sus colaboradores en funciones ese día

el personal de organismos y servicios públicos afectados al acto electoral, mientras estén cumpliendo tareas, según lo establece la Ley 19.945.

Elecciones con dos boletas

Aunque será el estreno nacional de la Boleta Única de Papel, Mendoza llega con ventaja. En la provincia, fue aprobada por la Legislatura local en marzo de 2022 con el objetivo de modernizar y simplificar la oferta electoral, reducir costos y mejorar la transparencia del voto. Ya se usaba en Córdoba, Santa Fe y Salta. Se estrenó en las elecciones PASO para gobernador y cargos legislativos en 2023.

Sin embargo, el desafío será la convivencia de dos sistemas simultáneos: uno para los cargos nacionales y otro para los provinciales, con dos boletas y dos urnas en cada escuela. Para elegir candidatos provinciales serán de color verde y para los nacionales de color color celeste.

La logística estará a cargo de las autoridades de mesa y delegados judiciales, bajo la supervisión de la Junta Electoral Provincial y la Cámara Nacional Electoral. Se podrá votar entre las 8 y las 18.