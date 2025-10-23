Elecciones 2025 y dudas: estas son las consultas más repetidas por los argentinos en Google antes de votar

Google Trends presentó las búsquedas más populares del último mes y algunas generaron sorpresas. Si bien “Padrón electoral 2025” fue la principal pregunta, “¿por qué es importante votar?” y “¿qué son las elecciones legislativas?” fueron las más repetidas.

Elecciones: estas son las consultas más repetidas por los argentinos en Google.

A poco tiempo de las elecciones del 26 de octubre, los argentinos intensificaron sus consultas en internet sobre cómo y dónde votar. Según datos de Google Trends, el término más buscado a nivel nacional fue “padrón electoral”, demostrando la inquietud general del electorado por conocer su lugar de votación.

El informe señala que los temas más consultados fueron “trabajo”, “jubilación”, “salario” y “educación”. Además, las provincias con mayor volumen de búsquedas vinculadas a las elecciones fueron Buenos Aires y Córdoba, mientras que Mendoza registró el mayor crecimiento en consultas sobre el padrón.

¿Qué es lo que más le interesa al electorado? Google Trends presenta las búsquedas más populares del último mes.

Qué busca el electorado a nivel nacional Padrón electoral 2025 fue el término relacionado a las elecciones más buscado en Argentina entre el 13 y 19 de octubre. “¿Por qué es importante votar?” y “¿Qué son las elecciones legislativas?” fueron las preguntas relacionadas a las elecciones con mayor crecimiento en el período que va del 13 al 19 de octubre.

Elecciones: preguntas generales con mayor aumento ¿Por qué es importante votar?

¿Qué son las elecciones legislativas?

¿Cuándo arranca la veda electoral?

¿Cómo se vota con la Boleta Única de Papel?

¿Dónde votar el 26 de octubre?

¿Cómo sé dónde voto?

¿Qué es la democracia?

¿Cómo son las boletas para votar 2025?

¿Es obligatorio votar el 26 de octubre?

¿Qué es el voto? Entre el 19 de septiembre y 19 de octubre, la mayoría de las preguntas más buscadas sobre partidos políticos indagan sobre candidatos específicos.