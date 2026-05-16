Cornejo busca establecerse en la Ciudad de Buenos Aires para disputar la agenda radical.

El gobernador Alfredo Cornejo comenzó a trabajar en su proyección nacional con el plan de establecerse en Capital Federal. El próximo lunes, sus aliados lanzarán la Fundación Deliberar , un espacio destinado a discutir la agenda de la Unión Cívica Radical (UCR) en el distrito y ofrecer una alternativa a la conducción de Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti .

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La nueva fundación estará presidida por Lucas Clark , dirigente de confianza de Cornejo y prosecretario administrativo del Senado nacional. El objetivo central es construir una identidad que recupere a los votantes tradicionales de la UCR que se alejaron por la impronta impuesta por la corriente interna Evolución Ciudadana .

Según detalló La Nación, el sector alineado con Cornejo sostiene que el electorado radical porteño está insatisfecho. Como argumento, señalan el 6% de los votos obtenido por la boleta encabezada por Lousteau el año pasado. Desde el entorno del gobernador cuestionaron: " No se puede solo pedir ‘resistir el ajuste’, sino también tener propuestas ".

Luego de que la UCR porteña renovara sus autoridades, donde la conducción quedó en manos de Hernán Rossi, Clark cuestionó en sus redes sociales: "La UCR capital supo ser la voz política de los radicales porteños. Hoy la convirtieron en una sucursal administrativa más. Cuando se pierde el rumbo, el territorio deja de importar. Los radicales porteños merecemos algo mejor".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lucasmclark/status/2033686175773311000&partner=&hide_thread=false La @UCRCapital supo ser la voz política de los radicales porteños. Hoy la convirtieron en una sucursal administrativa más. Cuando se pierde el rumbo, el territorio deja de importar. Los radicales porteños merecemos algo mejor. — Lucas Clark (@lucasmclark) March 16, 2026

Los ejes de la Fundación Deliberar

El nuevo centro de estudios buscará "importar el modelo de Cornejo a la ciudad", basándose en su experiencia de gestión en Mendoza. “Alfredo reúne liderazgo político y experiencia en gestión”, remarcaron.

Para fortalecer el proyecto, Clark planea recorrer las 15 comunas porteñas con referentes en la mayoría de los barrios para "escuchar al vecino y hablar con los sectores más dinámicos".

Además, esperan importar el diseño de políticas aplicadas en Mendoza en materias de seguridad, especialmente para combatir delitos menores.

A diferencia de Lousteau, Cornejo considera que el electorado de la UCR respaldó el cambio en las elecciones presidenciales del 2023, por lo que su espacio debe mantener puentes con La Libertad Avanza (LLA). Cabe recordar que el gobernador formó la alianza con el partido de Milei que obtuvo más del 50% de los votos en las elecciones de octubre y llevó a Luis Petri a la cámara de diputados.

cornejo petri Alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza.

Aunque el espacio no define aún armados electorales, no descartan acercamientos con figuras del partido libertario, como la senadora Patricia Bullrich, quien se perfila como posible candidata a jefa de gobierno.

Incluso, miran con reparo la gestión de Jorge Macri: "Está corrigiendo ahora problemas que ellos mismos crearon y que estaban resueltos con (Horacio Rodríguez) Larreta", aseguraron. Mantienen abierta la posibilidad de confluir en un mismo frente electoral en el futuro.

Por el momento, tienen como prioridad disputar la agenda y fortalecer el rol del partido en el tradicional bastión de Pro.