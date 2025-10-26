26 de octubre de 2025 - 14:57

Elecciones 2025 en Mendoza: el adiestrador que fue a votar con su perra rescatista para entrenarla

Lisandro Calderón es miembro del grupo Escam, que participó en resonantes casos como los crímenes de Gil Pereg. Llegó a la escuela con Eywa, entrenada para la búsqueda de personas vivas.

Lisandro Calderón, de 59 años, adiestrador y miembro de Escam junto a su perra

Lisandro Calderón, de 59 años, adiestrador y miembro de Escam junto a su perra

Foto:

Daniel Caballero
Lisandro Calderón, de 59 años, adiestrador y miembro de Escam junto a su perra

Lisandro Calderón, de 59 años, adiestrador y miembro de Escam junto a su perra

Foto:

Daniel Caballero
Los Andes | Verónica De Vita
Por Verónica De Vita

Entre las postales curiosas que dejó la jornada en las elecciones 2025 de Mendoza, hubo una que no pasó desapercibida: varios votantes acudieron a las urnas acompañados por sus perros. Uno de ellos fue Lisandro Calderón, de 59 años, adiestrador y miembro de la Escuela de Adiestramiento Canino de Mendoza (Escam), quien llegó con su compañera de cuatro patas, Eywa, una ovejera alemana entrenada para la búsqueda de personas vivas.

Leé además

Elecciones legislativas 2025: el voto en escuelas de Guaymallén y Godoy Cruz

La experiencia en Mendoza con el "doblete" de boleta única: cómo les fue a grandes y chicos

Por Verónica De Vita
Las autoridades de mesa tenían un desafío particular estas elecciones 2025 de medio término: acompañar a los votantes en un contexto de cambio de estrategia con el uso de dos tipos de boleta única papel y dos urnas. Votación en la escuela Rafael Obligado, Guyamallén

Este año, las elecciones llegaron con vianda: fue para las autoridades de mesa

Por Verónica De Vita

Es un perro de trabajo, una perra de búsqueda. Aprovecho estas circunstancias para mantenerla sociabilizada, que sepa moverse, mantenerse tranquila, esperar”, explicó Calderón mientras aguardaba su turno para votar en la escuela Martínez de Rosas, en Godoy Cruz. “Básicamente, es parte del entrenamiento”, añadió.

Lisandro Calderón, de 59 años, adiestrador y miembro de Escam junto a su perra
Lisandro Calder&oacute;n, de 59 a&ntilde;os, adiestrador y miembro de Escam junto a su perra

Lisandro Calderón, de 59 años, adiestrador y miembro de Escam junto a su perra

Su presencia despertó sonrisas y curiosidad entre los votantes. La perra, tranquila y obediente, permanecía atenta a las indicaciones de su guía. “En general no tengo problemas para entrar, aunque depende del criterio de cada escuela. Hoy, por ejemplo, la dejé afuera de la mesa porque no sabía si la presidenta de mesa podría tener fobia. Pero si se queda esperando, también está trabajando: forma parte del entrenamiento”, relató.

Una vida dedicada al rescate

Calderón lleva muchos años dedicándose al adiestramiento de perros para tareas de rescate y búsqueda. “Esta perra tiene cinco años y la entreno desde los cuatro meses”, contó. “No es de exposición, sino de trabajo. Dentro del ovejero alemán hay dos líneas: la de estructura, que es el manto negro, más estética, y la de trabajo, como esta, que tiene la cadera recta y es más fuerte.”

Eleciones 2025 entrenador
Lisandro Calder&oacute;n, de 59 a&ntilde;os, adiestrador y miembro del grupo Escam (Escuela de Canes de Adiestramiento Mendoza), fue a votar con su compa&ntilde;era , Eywa, una ovejera alemana entrenada para la b&uacute;squeda de personas vivas.&nbsp;

Lisandro Calderón, de 59 años, adiestrador y miembro del grupo Escam (Escuela de Canes de Adiestramiento Mendoza), fue a votar con su compañera , Eywa, una ovejera alemana entrenada para la búsqueda de personas vivas.

Para tener una noción de la importantísima labor que desempeñan los perros de su grupo, el hombre recordó casos de renombre en los que fueron protagonistas. “Nosotros fuimos los que encontramos a las señoras israelíes”, señaló. Se refirió así a la madre y la tía de Gil Pereg, el ‘hombre gato’, que fue condenado por esos crímenes”, relató. “Fue con otra perra que ya falleció”, aclaró.

También participaron en la búsqueda de Concepción “Conchy” Arregui, cuyo cuerpo fue encontrado en las profundidades del perilago de Potrerillos en 2018, tras casi dos meses de búsqueda. La mujer chilena fue asesinada por su pareja, quien confesó el femicidio.

A ella también la encontramos nosotros. Los buzos hallaron el cuerpo, pero la marcación la hicieron los perros desde la superficie”, explicó.

La ciencia del olfato

El especialista relató que se trata de un trabajo arduo y que el entrenamiento se diferencia para búsqueda de personas vivas y cuerpos. “En la búsqueda de personas vivas se necesita usar figurantes vivos, no se trata de detectar una sustancia con olor como en los casos de drogas o explosivos”, detalló. En relación al caso de Arregui explicó: “El olor humano en el agua se mueve igual que en el aire. El perro puede buscar desde un bote, con la nariz bien cerca del agua, o caminando por la orilla para marcar la dirección.”

Cada operativo implica paciencia, disciplina y conexión entre el adiestrador y su animal. Por eso, incluso un día de elecciones se convierte en una oportunidad más para reforzar el vínculo y ganar recursos.

La gente no se molesta, al contrario: siempre es tema de conversación”, contó Lisandro con una sonrisa. Así, mientras la mayoría se acercó a votar con su documento en la mano, Lisandro lo hizo también con una compañera inseparable: una perra rescatista que, aun fuera del operativo, sigue cumpliendo su misión de servicio.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Axel Kicillof le pidió diálogo al Gobierno: Tienen mi teléfono, úsenlo.

Axel Kicillof criticó la Boleta Única y le exigió diálogo a Milei: "Tienen mi teléfono, úsenlo"

Por Redacción Política
Con custodia, Alberto Fernández evitó a la prensa y votó a las apuradas: Vine a defender la democracia, solo eso

Con custodia, Alberto Fernández evitó a la prensa y votó a las apuradas

Por Redacción Política
Mauricio Macri votó y le envió un mensaje a Milei.

Macri votó y le pidió a Milei que haga cambios serios: "Si me necesita, él tiene mi número"

Por Redacción Política
Elecciones legislativas 2025: el voto en escuelas de Guaymallén y Godoy Cruz

Elecciones 2025: ya votó el 25% del padrón en Mendoza

Por Redacción Sociedad