Elecciones 2025 en Mendoza: el adiestrador que fue a votar con su perra rescatista para entrenarla

Lisandro Calderón es miembro del grupo Escam, que participó en resonantes casos como los crímenes de Gil Pereg. Llegó a la escuela con Eywa, entrenada para la búsqueda de personas vivas.

Entre las postales curiosas que dejó la jornada en las elecciones 2025 de Mendoza, hubo una que no pasó desapercibida: varios votantes acudieron a las urnas acompañados por sus perros. Uno de ellos fue Lisandro Calderón, de 59 años, adiestrador y miembro de la Escuela de Adiestramiento Canino de Mendoza (Escam), quien llegó con su compañera de cuatro patas, Eywa, una ovejera alemana entrenada para la búsqueda de personas vivas.

“Es un perro de trabajo, una perra de búsqueda. Aprovecho estas circunstancias para mantenerla sociabilizada, que sepa moverse, mantenerse tranquila, esperar”, explicó Calderón mientras aguardaba su turno para votar en la escuela Martínez de Rosas, en Godoy Cruz. “Básicamente, es parte del entrenamiento”, añadió.

Lisandro Calderón, de 59 años, adiestrador y miembro de Escam junto a su perra Lisandro Calderón, de 59 años, adiestrador y miembro de Escam junto a su perra Daniel Caballero Su presencia despertó sonrisas y curiosidad entre los votantes. La perra, tranquila y obediente, permanecía atenta a las indicaciones de su guía. “En general no tengo problemas para entrar, aunque depende del criterio de cada escuela. Hoy, por ejemplo, la dejé afuera de la mesa porque no sabía si la presidenta de mesa podría tener fobia. Pero si se queda esperando, también está trabajando: forma parte del entrenamiento”, relató.

Una vida dedicada al rescate Calderón lleva muchos años dedicándose al adiestramiento de perros para tareas de rescate y búsqueda. “Esta perra tiene cinco años y la entreno desde los cuatro meses”, contó. “No es de exposición, sino de trabajo. Dentro del ovejero alemán hay dos líneas: la de estructura, que es el manto negro, más estética, y la de trabajo, como esta, que tiene la cadera recta y es más fuerte.”

Eleciones 2025 entrenador Lisandro Calderón, de 59 años, adiestrador y miembro del grupo Escam (Escuela de Canes de Adiestramiento Mendoza), fue a votar con su compañera , Eywa, una ovejera alemana entrenada para la búsqueda de personas vivas. Daniel Caballero Para tener una noción de la importantísima labor que desempeñan los perros de su grupo, el hombre recordó casos de renombre en los que fueron protagonistas. “Nosotros fuimos los que encontramos a las señoras israelíes”, señaló. Se refirió así a la madre y la tía de Gil Pereg, el ‘hombre gato’, que fue condenado por esos crímenes”, relató. “Fue con otra perra que ya falleció”, aclaró.