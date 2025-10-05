Gabriel Sottile: "Mendoza dejó de ser tierra de oportunidades y se convirtió en un aparato estatal sobredimensionado"

El candidato a diputado nacional del Frente Libertario Demócrata , Gabriel Sottile , dialogó con Los Andes sobre las expectativas para las elecciones legislativas del 2026. También dio su visión sobre la realidad que vive Mendoza , su postura sobre la minería y analizó el presupuesto provincial que presentó el gobierno de Alfredo Cornejo .

- Vemos a una provincia estancada. El producto bruto geográfico prácticamente no creció en la última década, hay menos empleo privado y más empleo público , la inseguridad aumenta sobre todo los delitos contra la propiedad y el sistema educativo está en crisis.

Mendoza dejó de ser tierra de oportunidades para convertirse en un aparato estatal sobredimensionado. Hoy tenemos un PBG similar al de San Juan y un 20% más bajo que el de San Luis. Es un fracaso, y Cornejo no sabe qué hacer.

- ¿Qué opinión tiene del Presupuesto 2026 presentado por el gobernador?

- Es un presupuesto continuista, pensado para sostener la política y no para transformar Mendoza. Hay mucho gasto político, pauta escondida y dinero para comprar voluntades, pero ninguna reforma de fondo. Cornejo habla de eficiencia, pero presenta lo mismo de siempre: impuestos altos, endeudamiento y un Estado cada vez más grande.

Gabriel Sottile 1

- ¿Cuál es el rol y la propuesta del Frente Libertario Demócrata?

- Estamos para marcar una diferencia clara: Milei sí, Cornejo no. Acompañamos el rumbo de transformación nacional, pero sin pactar con quienes fueron responsables del fracaso provincial, que representan casta y corrupción.

A nivel nacional apoyamos las reformas de segunda generación (laboral, impositiva y previsional), y también impulsamos proyectos “anticasta”: prohibir el nepotismo, eliminar privilegios de la clase política, impedir que una misma persona cobre doble del Estado, transparentar la distribución de fondos universitarios y limitar la duración de las carreras.

La idea de fondo es bajar el gasto público para reducir impuestos, achicar la burocracia, devolver poder a los ciudadanos y poner un límite definitivo a la corrupción. En Mendoza, replicaremos esos proyectos y, sobre todo, ejerceremos control sobre el Poder Ejecutivo para auditar cada peso de los mendocinos.

- ¿Qué expectativas tienen para estas elecciones?

- Al menos, que yo entre al Congreso. Esperamos que los mendocinos nos acompañen porque representamos coherencia. El cambio verdadero no puede construirse con los mismos de siempre. Si nos eligen, defenderemos a Mendoza con independencia, sin compromisos con el poder.

- Consideran que tanta oferta electoral ¿termina beneficiando al oficialismo o al peronismo?

- La multiplicidad de listas existe, pero lo importante es que los mendocinos distingan entre las que defienden el statu quo y las que proponen un cambio real. Oficialismo y peronismo se alimentan de la fragmentación, pero nosotros queremos visibilizar que hay una alternativa distinta y honesta.

Gabriel Sottile 2

- ¿Qué posición tienen sobre la minería?

- Estamos a favor, pero con responsabilidad. No decimos ni un sí ciego ni un no ciego. La minería debe evaluarse con criterios técnicos, ambientales y económicos serios, no puede ser usada como bandera electoral ni como negocio de amigos del poder.

- Si no prospera la minería, ¿qué otras alternativas productivas proponen?

- Queremos minería, pero también potenciar sectores en los que Mendoza ya es fuerte: agro, vitivinicultura, turismo y economía del conocimiento. El problema no es la falta de sectores, sino el exceso de impuestos, trabas y burocracia. Si dejamos de ahogar a los productores y emprendedores, Mendoza volverá a crecer sin hipotecar su futuro.

Quién es Gabriel Sottile

- Gabriel Sottile nació el 7 de octubre de 1992, en Godoy Cruz. Tiene 32 años.

- Es papá de 2 hijos: Julia y Cristóbal.

- Está casado hace 5 años.

- Se recibió de abogado en diciembre de 2017 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y cuenta con un magíster en políticas públicas de la Universidad Austral.

- Actualmente, sigue ejerciendo y trabaja en estudio jurídico. A su vez, fue dueño de una empresa de cobranza junto a otros tres socios. También es asesor técnico de la diputada nacional del Partido Demócrata, Mercedes Llano.