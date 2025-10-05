5 de octubre de 2025 - 08:47

Ingreso de un frente frío y una "alerta amarilla" en Mendoza: así estará el tiempo este domingo

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de11°C para este domingo. Qué se anuncia para el inicio de semana en Mendoza.

Ingreso de un frente frío en Mendoza este domingo 5 de octubre.

Ingreso de un frente frío en Mendoza este domingo 5 de octubre.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El primer fin de semana de octubre en Mendoza inició con una fuerte dicotomía. Mientras que durante el sábado hubo alerta amarilla por viento Zonda y temperaturas casi extremas -cercanas a los 35°C-, este domingo será todo lo contrario. Caída abrupta de la temperatura, por debajo de los 20°C, e ingreso de un frente frío.

Tiempo para este domingo

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo “parcialmente nublado con descenso de la temperatura”. Se anuncia una máxima de 19°C y una mínima de 11°C, acompañado de vientos moderados del sector sur. En la Cordillera se anuncia inestabilidad.

Finalmente, como se venía anticipando, se informa hoy el ingreso de un frente frío en la provincia mendocina, acompañado de precipitaciones aisladas durante las primeras horas. Además, se confirmó que rige alerta amarilla en toda la zona este -de norte a sur- por severos vientos.

Domingo 5 de octubre: alerta amarilla por viento severo en el este de Mendoza.

¿Cómo estará el lunes?

El lunes 6 de octubre la temperatura tendrá un leve ascenso, mientras que se mantendrá sin cambios durante el día. Será una jornada poco nubosa y heladas parciales, donde se espera una máxima de 20°C y una mínima de 5°C. Los vientos serán leves del noreste y en Cordillera habrá poca nubosidad.

