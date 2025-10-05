Ingreso de un frente frío y una "alerta amarilla" en Mendoza: así estará el tiempo este domingo

El primer fin de semana de octubre en Mendoza inició con una fuerte dicotomía. Mientras que durante el sábado hubo alerta amarilla por viento Zonda y temperaturas casi extremas -cercanas a los 35°C-, este domingo será todo lo contrario. Caída abrupta de la temperatura, por debajo de los 20°C, e ingreso de un frente frío.
Tiempo para este domingo
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo “parcialmente nublado con descenso de la temperatura”. Se anuncia una máxima de 19°C y una mínima de 11°C, acompañado de vientos moderados del sector sur. En la Cordillera se anuncia inestabilidad.
Finalmente, como se venía anticipando, se informa hoy el ingreso de un frente frío en la provincia mendocina, acompañado de precipitaciones aisladas durante las primeras horas. Además, se confirmó que rige alerta amarilla en toda la zona este -de norte a sur- por severos vientos.
mapa_alertas
Domingo 5 de octubre: alerta amarilla por viento severo en el este de Mendoza.
Servicio Meteorológico Nacional
¿Cómo estará el lunes?
El lunes 6 de octubre la temperatura tendrá un leve ascenso, mientras que se mantendrá sin cambios durante el día. Será una jornada poco nubosa y heladas parciales, donde se espera una máxima de 20°C y una mínima de 5°C. Los vientos serán leves del noreste y en Cordillera habrá poca nubosidad.