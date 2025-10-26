La picante reacción de Cornejo cuando le ofrecieron probar unos "Peronachos"

En una mañana electoral tranquila, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, protagonizó este domingo un momento insólito al salir de la escuela Julio Lemos, en Godoy Cruz, donde emitió su voto.
El Gobernador recibió los snacks con humor y tuvo una irónica respuesta.
En una mañana electoral tranquila, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, protagonizó este domingo un momento insólito al salir de la escuela Julio Lemos, en Godoy Cruz, donde emitió su voto.
Mientras se retiraba hacia su vehículo, el periodista Matías Pascualetti lo sorprendió con un peculiar regalo: una bolsa de “Peronachos”, un snack sabor a choripán que se ha vuelto viral en redes sociales.
“Gobernador, su hijo dice que usted hace el asado. Le trajimos un regalito, un snack para la previa: son unos Peronachos. ¿Los comería o a quién se los regalaría?”, le preguntó Pascualetti.
Cornejo, entre risas, respondió con humor: “Se lo vamos a regalar a un amigo peroncho, los probaría, ¿por qué no?”.
Pero el diálogo no terminó ahí. Ante la insistencia del cronista para que los probara en vivo, el Gobernador retrucó con ironía señalando uno de los octógonos del etiquetado frontal del paquete: “No, porque tiene exceso de grasa”, dijo mientras se alejaba sonriente hacia su auto.