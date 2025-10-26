Luis Petri votó en familia y dijo que no viajará a Buenos Aires: "Nos jugamos el futuro del país"

Acompañado por su familia, el ministro de Defensa de la Nación y candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza-Cambia Mendoza, Luis Petri , arribó esta mañana para votar en la escuela Simón Bolívar (San Martín) y se mostró confiado respecto del apoyo mendocino al oficialismo.

Luis Petri: "No tengo dudas de que Mendoza va a dar una muestra de apoyo a Javier Milei"

La llegada a Petri fue pasadas las 11 del domingo, escoltado por su hermana Griselda -vicepresidenta de la UCR y candidata a diputada provincial en la Segunda Sección-, su hijo Julián y su padre . En la elección de 2023 , el funcionario de Javier Milei había sido fiscal , por lo que ahora apareció con la típica bandeja de facturas para quienes están hoy en la mesa de votación.

"Es importante que vengan a votar, no podemos dejarle la decisión a otros. Les pido a todos que concurran a votar para que sean protagonistas", expresó en su mensaje a los mendocinos.

El voto de Luis Petri en familia: junto a su hermana Griselda y su padre. Hubo facturas para los fiscales y la autoridad de mesa.

El voto de Luis Petri en San Martín: llevó facturas para los fiscales y autoridades de mesa

"Es una elección clave . Necesitamos un Congreso que apoye al Gobierno. Se define el destino de los argentinos: si volvemos al pasado o si tendremos un futuro. Nos jugamos el futuro del país” , declaró Petri.

El funcionario resaltó el acompañamiento recibido durante la campaña y el respaldo de los mendocinos.

#Elecciones2025 | @luispetri , primer candidato a diputado por La Libertad Avanza – Cambia Mendoza, vota en la Escuela Libertador Simón Bolívar de San Martín. "Es una elección que va a definir el rumbo de los próximos años de la Argentina" https://t.co/kaEqR63aKc pic.twitter.com/b74KH1qMuT

“Toda la campaña recibí mucho cariño, muchos mensajes de apoyo hacia mí y hacia el presidente de la Nación. Hubo un apoyo contundente de los mendocinos. Es importante que todos vengan a votar y sean protagonistas, que no transfieran ese poder a otros", manifestó.

Por otra parte, aclaró que "no está previsto que en el día de hoy viaje a Buenos Aires, voy a estar esperando los resultados en Mendoza".

El candidato recordó la situación del país en 2023 y señaló los avances logrados desde entonces.

“Recuerden la Argentina de los piquetes, tomada por los gerentes de la pobreza. Hoy tenemos otra Argentina, que está resolviendo problemas. Se ha resuelto el principal, que era el déficit, y la inflación viene bajando mes a mes. Faltan muchas cosas por hacer, pero eso depende del futuro Congreso”, señaló.

En ese sentido, Petri insistió en la necesidad de contar con un Congreso que acompañe las transformaciones impulsadas por el Gobierno nacional.

El voto de Luis Petri junto a su hermana Griselda

“Necesitamos un Congreso que, en lugar de dinamitar las políticas del Gobierno, colabore en la construcción de una reforma impositiva que baje impuestos, una reforma laboral que genere más y mejor trabajo, y sanciones más duras en materia penal. Creo que va a haber un rotundo acompañamiento al Gobierno. Esta elección será un voto de confianza por todo lo hecho y, sobre todo, por todo lo que falta hacer. Es imprescindible seguir bajando impuestos y avanzar hacia una nueva legislación laboral que integre a los argentinos que hoy trabajan en la precariedad, sin obra social ni ART”, declaró.

En otro tramo haciendo la fila para votar, Petri contó que se lastimó jugando al pádel e intercambió chistes respecto a su desempeño. "Cristina come resano, yo no", bromeó sobre los desayunos con su esposa, la periodista de LN+.