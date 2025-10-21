21 de octubre de 2025 - 08:48

Vuelven los Granaderos a Mendoza y tendrán sede propia: el anuncio de Luis Petri

"Mendoza, la capital nacional de la libertad, mantiene la llama encendida", arengó Petri al oficializar la nueva sede que estará en Ciudad.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El ministro de Defensa y candidato a diputado nacional por Mendoza de La Libertad Avanza, Luis Petri, anunció el regreso del Regimiento de Granaderos a Caballo "General San Martín" con sede en la provincia.

"Los @Granaderosarg vuelven a Mendoza, la tierra donde San Martín empezó el camino de la libertad de medio continente", dijo el funcionario en su cuenta de la red social X.

Petri atribuyó la histórica medida al interés del presidente Javier Milei: "Tiene un aprecio especial por los Granaderos y acompaña esta decisión de que el Regimiento tenga presencia en esta provincia sanmartiniana con la nueva sede que estamos preparando, y lo haga con todo el honor y la historia que representa".

"Mendoza, la capital nacional de la libertad, mantiene la llama encendida", arengó Petri, justo en la semana previa a las elecciones legislativas donde busca una banca en la Cámara de Diputados.

La nueva sede de Granaderos estará ubicada, previo reacondicionamiento, sobre la calle Julio Leónidas Aguirre al 259, en Ciudad, donde hoy funciona la Sastrería Militar. Se espera su funcionamiento para noviembre.

El Regimiento de Granaderos a Caballo, fundado en 1812 por José de San Martín durante la Guerra de la Independencia, fue concebido como una fuerza de élite destinada a forjar la libertad del continente. Con el tiempo, sus campañas en Chile y Perú consolidaron su prestigio y lo convirtieron en un emblema histórico de la gesta libertadora.

Más de dos siglos después, Mendoza, la tierra donde San Martín organizó el cruce de los Andes, tendrá nuevamente presencia granadera, sumándose a San Lorenzo (Santa Fe), escenario del bautismo de fuego del cuerpo el 3 de febrero de 1813, cuando en apenas quince minutos de combate las tropas patriotas derrotaron a los realistas; y el de Yapeyú, Corrientes, la ciudad natal del Libertador.

En Mendoza, los granaderos cumplirán funciones ceremoniales y protocolares en sitios emblemáticos como la Casa de Gobierno y el Cerro de la Gloria, donde se levanta el imponente Monumento al Ejército de los Andes.

