Último empujón: Provincias Unidas y el FIT también apelan al apoyo de sus referentes nacionales

Después de la visita de Javier Milei , que significó el apoyo más contundente para Luis Petri y la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza , frentes de la oposición también apelaron al respaldo de sus referentes nacionales en la recta final de la campaña hacia las elecciones del próximo 26 de octubre. Es el caso de Provincias Unidas y del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad ( FIT ).

Los candidatos a diputados nacionales, Jorge Difonso y Flavia Manoni , asistieron este miércoles al acto de los gobernadores del frente Provincias Unidas en el estadio Obras Sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires.

Allí se sacaron fotos con varios gobernadores, incluso algunos radicales que tienen buena relación con Alfredo Cornejo , como es el caso de Gustavo Valdez (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy).

También hubo flashes con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora , y el candidato a diputado nacional Juan Schiaretti , líderes del espacio peronista Compromiso Federal que tiene como embajadora en nuestra provincia a la senadora Manoni.

“Coordinamos con los gobernadores temas de los productores mendocinos, del sector docente y de la salud ”, explicó la candidata a legisladora nacional.

Presente en el Encuentro Nacional de @ProvUnidasAR junto a @JorgeDifonso @palerojorge @ProvUnidasMza Estuvimos con: @JSchiaretti , Candidato a Dip. Nac. por Córdoba @gustavovaldesok , Gob. de Corrientes @MartinLlaryora , Gob. de Córdoba @carlossadirjuy , Gob. de Jujuy pic.twitter.com/1gNnEwejqE

Luego, se desplazaron todos hacia la zona de Núñez, donde está ubicado Obras y presenciaron el acto de cierre de campaña, con los mandatarios provinciales y los candidatos locales, Martín Lousteau (Diputados) y Graciela Ocaña (Senado).

La semana pasada, Difonso compartió actividades de campaña con la diputada del Pro, María Eugenia Vidal, en una visita a Mendoza. Manoni no formó parte de las recorridas.

Micaela Blanco Minoli con Myriam Bregman y Nicolás Del Caño

El FIT Unidad también apeló a sus figuras nacionales para apalancar la campaña. Micaela Blanco Minoli, candidata a diputada nacional, y Lautaro Jiménez, cabeza de lista de diputados provinciales, viajaron a Buenos Aires el fin de semana pasado para filmar un spot con Myriam Bregman y Nicolás Del Caño.

Con el Congreso Nacional de fondo, Myriam Bregman enfatizó: “En Mendoza y en todo el país, la izquierda es la oposición que enfrenta a Milei y no se vende”.

En tanto, la candidata Blanco Minoli sostuvo que es necesario tener “diputadas que hagan escuchar la voz que defiende los derechos de los trabajadores, las mujeres y la educación pública”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LautaroJimenezB/status/1977689375715770386&partner=&hide_thread=false Para combatir genocidas, cipayos y mandarines imperiales, siempre hay que estar del lado de Myriam y Nico pic.twitter.com/bgGgleagwc — Lautaro Jimenez (@LautaroJimenezB) October 13, 2025

Por su parte, Lautaro Jimenez fundamentó su candidatura al afirmar que se trata de elegir “para tener diputados que no traicionen y defiendan el agua”.

Nicolás del Caño hizo un llamado al voto útil: “Votá a Micaela y a Lautaro para tener diputados que estén siempre con los trabajadores, nunca con los ajustadores y corruptos”.