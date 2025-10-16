16 de octubre de 2025 - 12:42

Último empujón: Provincias Unidas y el FIT también apelan al apoyo de sus referentes nacionales

Los candidatos de Provincias Unidas y del Frente de Izquierda también sumaron el respaldo de sus dirigentes nacionales, en la recta final hacia las elecciones.

Los candidatos Jorge Difonso y Flavia Manoni con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y el candidato cordobés Juan Schiaretti, referentes de Provincias Unidas.&nbsp;

Los candidatos Jorge Difonso y Flavia Manoni con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y el candidato cordobés Juan Schiaretti, referentes de Provincias Unidas. 

Prensa Provincias Unidas
Después de la visita de Javier Milei, que significó el apoyo más contundente para Luis Petri y la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, frentes de la oposición también apelaron al respaldo de sus referentes nacionales en la recta final de la campaña hacia las elecciones del próximo 26 de octubre. Es el caso de Provincias Unidas y del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT).

Jorge Difonso y Flavia Manoni con gobernadores en Buenos Aires

Los candidatos a diputados nacionales, Jorge Difonso y Flavia Manoni, asistieron este miércoles al acto de los gobernadores del frente Provincias Unidas en el estadio Obras Sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires.

Allí se sacaron fotos con varios gobernadores, incluso algunos radicales que tienen buena relación con Alfredo Cornejo, como es el caso de Gustavo Valdez (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy).

También hubo flashes con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y el candidato a diputado nacional Juan Schiaretti, líderes del espacio peronista Compromiso Federal que tiene como embajadora en nuestra provincia a la senadora Manoni.

“Coordinamos con los gobernadores temas de los productores mendocinos, del sector docente y de la salud”, explicó la candidata a legisladora nacional.

Luego, se desplazaron todos hacia la zona de Núñez, donde está ubicado Obras y presenciaron el acto de cierre de campaña, con los mandatarios provinciales y los candidatos locales, Martín Lousteau (Diputados) y Graciela Ocaña (Senado).

La semana pasada, Difonso compartió actividades de campaña con la diputada del Pro, María Eugenia Vidal, en una visita a Mendoza. Manoni no formó parte de las recorridas.

Micaela Blanco Minoli con Myriam Bregman y Nicolás Del Caño

El FIT Unidad también apeló a sus figuras nacionales para apalancar la campaña. Micaela Blanco Minoli, candidata a diputada nacional, y Lautaro Jiménez, cabeza de lista de diputados provinciales, viajaron a Buenos Aires el fin de semana pasado para filmar un spot con Myriam Bregman y Nicolás Del Caño.

Con el Congreso Nacional de fondo, Myriam Bregman enfatizó: “En Mendoza y en todo el país, la izquierda es la oposición que enfrenta a Milei y no se vende”.

En tanto, la candidata Blanco Minoli sostuvo que es necesario tener “diputadas que hagan escuchar la voz que defiende los derechos de los trabajadores, las mujeres y la educación pública”.

Por su parte, Lautaro Jimenez fundamentó su candidatura al afirmar que se trata de elegir “para tener diputados que no traicionen y defiendan el agua”.

Nicolás del Caño hizo un llamado al voto útil: “Votá a Micaela y a Lautaro para tener diputados que estén siempre con los trabajadores, nunca con los ajustadores y corruptos”.

