No, este cartel de Fuerza Patria que dice "menos Estados Unidos y más China" no es verdadero: es un montaje

Luego de que Javier Milei se reuniera con Donald Trump en los Estados Unidos, comenzó a circular en redes sociales la imagen de un cartel de Fuerza Patria en la vía pública que dice: “Menos Estados Unidos y más China. El 26 de octubre Fuerza Patria”. Esto es falso. La imagen está editada.

Este cartel de Fuerza Patria que dice menos Estados Unidos y más China no es verdadero

Este cartel de Fuerza Patria que dice "menos Estados Unidos y más China" no es verdadero

El presidente Javier Milei (La Libertad Avanza) se reunió en la Casa Blanca con su par estadounidense, Donald Trump. Durante el encuentro, Trump destacó a Milei como “un economista tremendamente talentoso”, aunque condicionó el respaldo económico de Estados Unidos a un eventual triunfo de LLA en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

En este contexto, comenzó a circular en redes sociales la imagen de un presunto cartel de Fuerza Patria en la vía pública que dice: “Menos Estados Unidos y más China. El 26 de octubre Fuerza Patria”.

Sin embargo, esto es falso. La imagen -que circuló en X, Instagram y Threads- es un montaje. El cartel original de esa imagen fue parte de la campaña para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y decía: “Sumar fuerzas para defender el futuro”.

El cartel no es original, es un montaje

A través de una búsqueda inversa de imágenes en Google, Chequeado -medio que coordina junto a AFP la alianza Reverso- halló una nota de Contraste, un medio marplatense, que se titula: “Un cartel, varios mensajes: vecinos de Mar Chiquita cuestionan su uso”.

Allí, aparece el cartel viral de Fuerza Patria, pero a diferencia del que circula en redes sociales, corresponde a la campaña para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y dice: “Sumar fuerzas para defender el futuro”.

A la izquierda, la foto viral. A la derecha, la foto original.
A la izquierda, la foto viral. A la derecha, la foto original.

A la izquierda, la foto viral. A la derecha, la foto original.

La foto original, según señala la nota de Contraste, fue tomada en el acceso a Mar de Cobo, sobre ruta 11, en el partido bonaerense de Mar Chiquita, en la previa de las elecciones legislativas bonaerenses.

Por último, a través de la búsqueda “Sumar fuerzas para defender el futuro”, Chequeado corroboró que ese slogan fue utilizado en la campaña bonaerense por el peronismo (ver acá y acá) y también se está utilizando en la campaña actual para las elecciones del 26 de octubre (ver acá y acá).

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto cívico periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP para intensificar la lucha contra la desinformación durante las campañas electorales en Argentina.

Las vías de contacto para sumarse son: por correo a [email protected].

