En el cierre de la campaña, Emir Félix destacó la unidad del PJ y le dejó un mensaje a Cornejo

El Frente Justicialista Mendoza r ealizó este jueves su cierre de campaña en un hotel céntrico de Ciudad. Durante el acto, el candidato a diputado nacional, Emir Félix , analizó las perspectivas del peronismo para las elecciones del domingo, destacó la unidad del espacio y lanzó críticas al gobernador Alfredo Cornejo .

Acompañado por sus compañeros de fórmula, Marisa Uceda y el intendente de Maipú, Matías Stevanato , el presidente del Partido Justicialista de Mendoza respondió a las declaraciones del mandatario provincial, quien había calificado tanto a Emir como a Omar Félix de “kirchneristas”.

La frase de Cornejo se enmarca en la interna que atraviesa el PJ mendocino entre el sector kirchnerista y el grupo de los intendentes, al cual pertenecen los hermanos Félix.

“Cornejo tiene esa forma permanente de descalificar. Cornejo fue kirchnerista antes que nosotros. Él ya fue kirchnerista, alfonsinista, de la Rúa, macrista y mileísta. Y créanme, el lunes no será más mileísta. Es más, en círculos privados manifiesta que este Gobierno está acabado”, afirmó Félix.

Las declaraciones del exintendente de San Rafael hacen referencia a la Concertación Plural de 2007, cuando el entonces gobernador radical Julio Cobos fue compañero de fórmula de Cristina Fernández de Kirchner . En aquel momento, Cornejo tuvo un rol clave en la organización de la campaña en Mendoza.

En la misma línea, Félix recordó los diferentes acuerdos políticos que el dirigente radical mantuvo durante las últimas dos décadas y sostuvo que esa estrategia “busca únicamente sostener su cuota de poder”.

“No le interesa Mendoza, no le interesa nada. Lo único que le importa es conservar su poder, y puede aliarse hoy con Milei y mañana con Del Caño. Esa es su debilidad política: necesita apoyarse en cualquiera que le vaya un poco mejor”, subrayó el dirigente peronista.

Análisis y proyección de la campaña

Félix destacó el trabajo territorial de su espacio a lo largo de toda la provincia y aseguró que el principal objetivo fue “escuchar a los vecinos” y conocer de primera mano las dificultades que enfrentan distintos sectores productivos.

“Hemos recorrido toda la provincia y escuchado todo tipo de relatos, de angustias, de expectativas muy venidas abajo en el sector industrial, empresarial y productivo”, señaló el candidato.

Sostuvo que el panorama económico es “muy complejo” y evitó realizar proyecciones electorales: “No me gusta hacer futurología ni andar recorriendo con encuestas, porque eso muchas veces muestra más la debilidad que la fortaleza”.

La unidad del peronismo

Consultado sobre la convivencia interna dentro del Partido Justicialista, en referencia a las diferencias entre los intendentes y La Cámpora, Félix afirmó que la estrategia será “seguir fortaleciendo un peronismo amplio”.

“Necesitamos un peronismo más amplio, que entienda que las diferencias son productivas, no divisorias. Vamos a seguir apostando a un sistema de tolerancia interna”, expresó.

El dirigente aseguró además que el espacio buscará recuperar la confianza de la ciudadanía: “Vamos a ir ganando la confianza de los mendocinos, que van entendiendo que lo que les propusieron fue una estafa electoral”.

Respuesta a La Libertad Avanza

El candidato también se refirió a las declaraciones de referentes de La Libertad Avanza, quienes advirtieron que un eventual avance del peronismo en las elecciones legislativas podría afectar la economía.

“Lo único que les ha quedado es la campaña del miedo y la descalificación. De esa manera ocultan tener narcos en las listas, las dificultades en su estructura política y el desastre de la economía”, afirmó.

Félix sostuvo que el oficialismo nacional busca responsabilizar a la oposición por la situación actual: “Ahora vamos a ser los culpables de dos años de fracaso de este gobierno, con todos los indicadores negativos y con caída de la recaudación. No hay equilibrio fiscal cuando se te cae la recaudación”.

“Ponerle un límite” al Gobierno

Finalmente, Félix explicó el sentido del lema que utilizó el Frente Justicialista Mendoza durante la campaña: “Ponerle un límite” al presidente Javier Milei en el Congreso y al gobernador Alfredo Cornejo en la Legislatura.

“El gobierno tiene que terminar su ciclo, pero debe cambiar el rumbo. Ellos dicen que lo peor ya pasó, pero los indicadores muestran que lo peor está por venir si no corrigen el camino”, señaló.

En esa línea, agregó: “Haber ganado una elección, no da derecho a destruir la educación pública, la salud o las instituciones. Vamos a estar organizados como fuerza política con vocación de gobernar Mendoza, porque entendemos que el proceso de Cornejo se quedó sin ideas”.